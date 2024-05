Calor derrite el puesto de gelatinas de Marina, una señora de casi 80 años que ahora pide la ayuda de la gente

La tercera ola de calor no ha dado tregua en la Ciudad de México (CDMX). Las temperaturas —que en ocasiones superan los 30 grados Celsius— no sólo han generado casos de golpes de calor, sino también daños a la economía de varios negocios locales.

Ese es el caso de Marina, una señora de casi 80 años de edad, que se dedica a la venta de gelatinas en la alcaldía Tlalpan. No obstante, las altas temperaturas han hecho que su producto “se derrita”, bajen sus ventas y, por ende, ahora pide el apoyo de la gente a fin de tener más insumos.

Al ser entrevistada por Telediario, la señora Marina explicó que debido a las altas temperaturas, la venta de sus gelatinas han ido a la baja. Entre las principales razones se encuentran que el postre se derrite por el calor y esa situación la obliga a quitar su puesto temprano.

“Si no vendí, no vendí, y ya me tengo que ir, porque se sueltan mucho. Entonces ya es más pérdida que nada. Me las llevo y las vuelvo a meter al frío”, dice la señora.