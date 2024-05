AMLO responde a Antony Blinken: "no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio"

“Mientras yo esté de presidente, no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló que “no son buena forma de atraer inversiones” si se expropian los terrenos de la empresa estadounidense Vulcan Materials en Playa del Carmen, Quintana Roo.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que hace una semana la empresa constructora Vulcan rechazó la oferta del Gobierno de México de comprarles la propiedad de mil 500 hectáreas y se mantendrá la clausurará hasta que el caso se resuelva en tribunales internacionales en agosto.

Sigue leyendo:

AMLO niega masacre de una familia en Chiapas: “es para meterle miedo a la gente"

Relata AMLO izamiento de la bandera durante la Marea Rosa

Dijo que hace una semana la empresa rechazó la oferta del Gobierno de México de comprarles la propiedad. Foto: Cuartoscuro

Es una aberración que se siga destruyendo el territorio: AMLO

“Lo que yo sostengo es que sería una aberración que se permitiera seguir destruyendo el territorio con un banco de materiales para construir las carretas en Estados Unidos, puede ser que les dejen a salvo sus derechos, su propiedad, pero que no exploten, o que no dediquen esa propiedad a una actividad que destruye el territorio”, subrayó.

Aseguró que la empresa es muy influyente en el Congreso de Estados Unidos porque financia campañas de legisladores hasta presidentes.

“Hasta ayer que creo que fue el señor Blinken al Congreso y los congresistas que apoyan a Vulcan en este ecocidio, le dijeron que que cómo iba a permitir que expropiáramos nosotros la propiedad de una empresa estadounidense. Yo creo que el secretario de Estado no sabía bien de qué se trataba”, enfatizó.

“Lo único que alcanzo a decirles es que esas actitudes o esas acciones supuestas de parte de nuestras afectaba la inversión, cuando no, que no era una buena forma de atraer inversión, claro que no, nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestros territorios, no. Mejor que no vengan que se vayan a otra parte”, recalcó.

El presidente López Obrador aclaró que la empresa Vulcan está clausurada y no se han expropiado los terrenos,

“Como tienen muchas agarraderas, se sienten muy influyentes, están actuando con prepotencia, pero ojalá los ciudadanos de Estados Unidos nos ayuden porque allá hay organizaciones que defienden con autenticidad el medio ambiente, que sí están preocupadas por el cambio climático, ojalá nos ayuden, que se enteren”, afirmó.

Pidió que se proyectara un video sobre la operación de la empresa Vulcan y cómo está impactando la zona en Playa del Carmen extrayendo material petreo.

BRC