AMLO niega masacre de una familia en Chiapas: “es para meterle miedo a la gente"

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó en la Mañanera de este miércoles la veracidad de que una familia de seis personas fue asesinada el pasado lunes en el municipio de Pantelhó, en Chiapas, como se difundió en medios de comunicación.

El tabasqueño afirmó que la información se difundió “para meterle miedo a la gente” en el contexto de las elecciones presidenciales en puerta.

Se responsabilizó a miembros del grupo de autodefensa El Machete. Foto: Lizeth Coello

AMLO: "para meterle miedo a la gente"

“Ayer, todo el día, duro y dale, duro y dale con unos asesinados en Chiapas. Pues resulta que no hubieron asesinados ayer en Chiapas, esos asesinados en Pantelhó, pero lo mismo para meterle miedo a la gente, pues la mentira es reaccionaria, y es anticristiana y antirreligiosa y ante ética para los libres pensadores, no hay que mentir, no que robar, no hay que traicionar al pueblo, no mentir, no robar y no traicionar por más diferencias que podamos tener”, dijo.

Medios de comunicación difundieron el pasado lunes 20 de mayo que una familia fue asesinada a balazos en su domicilio, en Pantelhó. Se responsabilizó a miembros del grupo de autodefensa El Machete.

En la Mañanera del pasado martes, la prensa cuestionó fuera de micrófono al mandatario federal sobre qué información tenía de Chiapas, pero el mandatario federal ignoró las preguntas.

Hoy, el jefe del Ejecutivo federal criticó a los medios de comunicación por ser los “voceros” de las cúpulas de poder que están contra su gobierno.

