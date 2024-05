UNAM reconoce legado de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de Lázaro Cárdenas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció el legado de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a través de un homenaje en honor a su obra, acción y pensamiento. En el evento, Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la máxima casa de estudios, apuntó que dicho homenaje fue para reconocer sus convicciones, integridad, perseverancia y su compromiso por la conquista de las libertades civiles y la democracia del país.

En su intervención apuntó la importancia de seguir el ejemplo de Cárdenas, ya que en la actualidad, de acuerdo al informe Latino Barómetro 2023, se señala que en América Latina menos de la mitad de la población confía en las instituciones democráticas y con el paso del tiempo crece la apatía de la ciudadanía.

Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas agradeció la iniciativa del rector de la universidad por convocar a dicho homenaje y a las personas que se involucraron en el evento. Además, reconoció a las personas que en las últimas décadas han luchado para que México sea un país cabalmente democrático.

Finalmente, hizo hincapié en la dificultad que conlleva llevar a cabo la democracia en México, ya que en el camino hay muchos obstáculos, aunado a ello, expresó que se han visto muchos avances.

“México, si nos vamos años o décadas para atrás, es distinto y tiene muchas cosas mejores y muchas cosas buenas que no se tenían anteriormente. Pero también hemos encontrado muchos obstáculos y esto simplemente me lleva a mí a reflexionar a decir que, lo que hay que hacer es entender que las luchas, las luchas de los pueblos, no se dan de manera lineal, no se obtienen los triunfos que uno espera cuando inicia alguna jornada o algún esfuerzo, sino que a veces se requiere entender que hay obstáculos, que hay intereses que se oponen, hay que otras fuerzas que no están de acuerdo con lo que uno ha venido haciendo, pero que justamente ese obstáculo a lo que obliga es a mantener el esfuerzo”, comentó.