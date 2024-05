Zócalo amanece sin bandera previo a marcha de la Marea Rosa

A través de redes sociales decenas de internautas han reportado que el Zócalo capitalino amaneció este domingo 19 de mayo sin lábaro patrio, esto previo a que de inicio la marcha de la Marea Rosa. Cabe mencionar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se había comprometido a izar la Bandera de México, esto tras las peticiones de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Corazón por México.

En conferencia de prensa matutina, el presidente de México se había comprometido a que la Bandera estaría presente pese a las movilizaciones sociales de este fin de semana: "no, no quitaremos la Bandera porque es de todos, es nuestra Bandera, es la Bandera de todos los mexicanos", sentenció López Obrador, aunque enfatizó que al termino de la marcha se retiraría la Bandera Nacional.

Colocan Bandera de México en el Zócalo

El pasado 15 de mayo, la candidata de la coalición Corazón por México, Xóchitl Gálvez, anunció que le envió una carta al presidente López Obrador para pedirle que no retirara la Bandera de México durante la marcha de la Marea Rosa, la cual se concentrará en el Zócalo capitalino. Aunque, el mandatario respondió que el lábaro patrio sí sería izado, las cámaras de México muestran que el Centro Histórico amaneció sin la Bandera.

Al respecto, el titular del Ejecutivo había comentado, el pasado 16 de mayo, que la Bandera estaría presente para la oposición: "también para los del bloque conservador que están dale y dale que les quitamos la Bandera, no, no, no, la Bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria, es nuestra bandera, es la bandera de todos los mexicanos".

¿A qué hora comenzará la marcha de la Marea Rosa?

La movilización iniciará a las 11:00 horas. Foto: Archivo El Heraldo.

La convocatoria en la Ciudad de México será en el Zócalo a las 11:00 horas del domingo 19 de mayo. Hasta ahora, se tiene confirmada la participación de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez y el candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, quienes darán un discurso durante la movilización social.