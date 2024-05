¿Se te apareció la Virgen de Guadalupe o algún santo? Así puedes saber si fue real, según El Vaticano

Si has sido testigo de la aparición de un santo o algún otro fenómeno que se pueda considerar sobrenatural, entonces es momento de pedir ayuda de las autoridades eclesiásticas para saber si se trató de algo completamente real o estás siendo víctima de tu mente o de alguna especie de falsedad.

A través del Dicasterio para la doctrina de la fe, los miembros de El Vaticano informaron sobre las nuevas Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, el documento está disponible a través de la internet, y contiene los pasos a seguir en caso de querer acreditar un milagro.

El Vaticano publicó las normas para evaluar hechos sobrenaturales. Crédito: Imagen de MIGUEL ANGEL CASTELAN en Pixabay

En el mismo, se informa que El Espíritu Santo obra en la Iglesia y también se involucran en nuestra vida diaria donde nos otorgan de dones, por ejemplo, e incluso cuentan con la posibilidad de "llegar a nuestros corazones a través de ciertos acontecimientos sobrenaturales, como por ejemplo las apariciones o visiones de Cristo o de la Virgen Santa y otros fenómenos".

Se apunta también que gracias a estas apariciones o milagros han hecho que crezca la fe en la iglesia y en el creador de la vida, también ha producido riqueza de frutos espirituales, o en otros casos, ha dado pie a la construcción de templos e iglesias esparcidas por el mundo. En México, por ejemplo, tenemos el caso de la Basílica de Guadalupe dentro de la capital.

Sin embargo, muchas de estas apariciones que no pueden ser calificadas como reales o veraces, pueden provocar problemas muy graves que perjudican a los fieles, es decir. Algunos ejemplos, son cuando los presuntos protagonistas obtienen beneficios, poder, fama, notoriedad social y lo usan para interés personal o para cometer dominio y abuso sobre las personas.

"No se debe ignorar tampoco, en tales acontecimientos, la posibilidad de errores doctrinales, de reduccionismos indebidos en la propuesta del mensaje del Evangelio, la propagación de un espíritu sectario, etc. Por último, existe también la posibilidad que los fieles se vean arrastrados detrás de un acontecimiento, atribuido a una iniciativa divina, pero que no es más que el fruto de la fantasía de alguien, de su deseo de novedad, de su mitomanía o de su tendencia a la falsedad", describen dentro del texto.

La iglesia puede confirmar o desmentir estos hechos. Crédito: Imagen de miko_sport en Pixabay

En este sentido, las Normas se pueden dividir en diversas categorías, y una vez terminadas las evaluaciones, se decidirá en qué categoría entra dicho fenómeno reportado que puede ser Nihil obstat, Prae oculis habeatur, Curatur, Sub mandato, Prohibetur et obstruatur, Declaratio de non supernaturalitate. Los pasos a seguir son los siguientes:

I. Orientaciones generales

A. Naturaleza del discernimiento

B. Conclusiones

II. Procedimiento a seguir

A. Normas sustanciales

B. Normas de procedimiento: