AMLO se pronuncia contra la Marea Rosa de Xóchitl Gálvez: "traidores de la Patria"

“La Bandera es hasta de los traidores a la Patria”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al garantizar que el próximo domingo se izará el lábaro patrio en el Zócalo capitalino, cuando se realiza la manifestación ‘Marea Rosa’ que encabezarán líderes de oposición, entre ellos la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez.

“Para los del bloque conservador que están dale, dale y dale que les quitamos la bandera. No, no, no, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria, es nuestra bandera, la bandera de todos los mexicanos”, dijo durante la ‘mañanera’ que celebró este viernes en Tapachula, Chiapas.

La bandera se izará el próximo 19 de mayo

El pasado martes, López Obrador había anunciado que no se izaría la bandera en el zócalo porque no había condiciones por la vallas metálicas que colocaron alrededor, pero al siguiente día cambió de decisión, en atención a la solicitud en ese sentido que Xóchitl Gálvez le hizo a través de una carta.

“Nada más que hay veces, yo no tenía todos los informes, en que no estoy culpando a quienes manifiestan, son opositores de nosotros, han querido bajar y han roto todo el sistema de izamiento. De todas formas la instrucción es que se iza la Bandera… hasta que se termine (el evento Marea Rosa)”, dijo.

Acusó que durante los gobiernos pasados, cuando él era opositor, “no nos permitían usar el Zócalo, pero tampoco estaba la bandera. Nada más que ahora se fijan de todo los medios de información”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para llamar a la CNTE a desistir del plantón que colocaron en el zócalo capitalino esta semana.

“Yo creo que sí, yo creo que sí y ojalá los de la CNTE resuelvan dejar su protesta para evitar provocaciones, pero también estoy seguro que si deciden quedarse van a actuar de manera muy responsable, porque son muy responsables los maestros, las maestras y nosotros respetuosos del derecho que tenemos todos los mexicanos a manifestarnos, somos libres”, dijo.

