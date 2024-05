Los cortes de luz en el país pueden ocurrir en cualquier momento, reconoce Cenace

El director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Ricardo Octavio Mota Palomino, reconoció que debido a las cualidades del sistema eléctrico nacional mexicano los cortes de luz en el país pueden ocurrir en cualquier momento del día de cualquier estación del año, pero aseguró que se puede mantener la normalidad.

Durante la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, a la que acudió para hablar de los “apagones” en varias regiones del país ocurridos en los últimos días, garantizó que el Cenace cumple las reglas sin discriminar regiones para atender la gravedad de los cortes de luz y oportunamente emite las alertas correspondientes.

“En comunicaciones directas los agentes que pueden ser perjudicados son notificados de que hay un problema potencial, son como se ha mencionado muchas veces en esta conferencia mañanera alertas que son como los focos amarillos de los semáforos, hay que tener cuidado, pero todavía se puede mantener la normalidad del sistema.

“Y pasamos a una emergencia cuando ya estamos afectando consumidores por la falta de fluido eléctrico que puede ocurrir en cualquier momento del día, en cualquier estación del año porque por la extensión del sistema eléctrico mexicano está sujeto a la posibilidad de eventos como la salida de plantas, el Huracán Otis fue una muestra gigantesca que tiene la naturaleza sobre el sistema eléctrico y así sucesivamente”, dijo.

También justificó que los problemas en el sistema eléctrico nacional no se pueden resolver como en países desarrollados de Europa o Estados Unidos porque en México se requieren de “habilidades autóctonas”.

“Es importante para entender por qué en México no somos como un país europeo y por lo tanto tenemos que desarrollar nuestras prácticas y nuestros procesos para atender el suministro de energía eléctrica a nivel nacional”, dijo en la ‘mañanera’ de este jueves en Palacio Nacional.

Capacidad energética

Mota Palomino dijo expuso que, después de Brasil, México tiene la capacidad de producción eléctrica más grande de Latinoamérica, “y toda la capacidad de generación de México es la misma que tiene el estado de California en Estados Unidos, por eso a pesar de compartimos clima y algunas costumbres los problemas del sistema mexicano son diferentes”.

Explicó que en México, el sistema eléctrico se formó a base de pequeñas empresas regionales que fueron creciendo y después interconectándose por motivos económicos cuando el gobierno federal decidió universalizar la distribución de energía eléctrica.

“Entonces, este es una de las cuestiones que son únicas en nuestro país en su gran extensión geográfica.

“México, a diferencia de otros países desarrollados, nosotros sí dependemos mucho de nuestras redes de electricidad para poder llevar energía de los puntos donde tenemos excesos de energía hacia donde se consumen cotidianamente, es la importancia de este sistema que cuenta con alrededor de cientos de centrales de suministro de energía eléctrica y unos 116 mil kilómetros de líneas de alta tensión para hacer esta transmisión de energía”, resaltó.

Señaló que las demandas máximas no coincidentes de luz en el país se muestran diversas en el comportamiento del consumo en general, y sobresale la zona metropolitana de la ciudad de México; también, la Península de Baja California como la Península de Yucatán porque crecen muy por arriba del promedio nacional debido a la actividad turística y actualmente hay presión en el Bajío y en la frontera por el fenómeno del nearshoring.

“Entonces, el control de un sistema como el mexicano requiere de habilidades autóctonas en México y eso es lo que se ha ido desarrollando y por ese motivo se creó el Centro Nacional de Control de Energía que en su inicio perteneció a la CFE y cuando se establece el mercado de electricidad en México, para liberalizar al fenómeno de privatización, se forma este Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado a cargo de diferentes funciones para llevar adelante lo que todavía son responsabilidades del Estado mexicano de acuerdo a nuestro marco legal que es la planeación y el control del sistema eléctrico nacional”, dijo.

Bartlett: está “impecable” el sistema eléctrico nacional

Frente a los “apagones” que se presentaron en los últimos días en diversas regiones del país, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, afirmó que ya se resolvió el problema y el sistema eléctrico nacional “está impecable”, e incluso dijo que el “fututo está asegurado” en ese sector.

En la ‘mañanera’ de este jueves en Palacio Nacional, el funcionario también justificó que debido a las fuertes temperaturas de calor en el mundo los cortes de luz se dieron en toda Latinoamérica y Estados Unidos, no sólo en México.

“Hemos tratado, siguiendo sus instrucciones (presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador), de demostrar que el sistema eléctrico nacional no entró en crisis, nunca estuvo detenido, no hubo daños a la industria, al comercio, no hubo realmente más que lo que se ha presentado en periodos de una hora”, dijo Bartlett.

Resaltó que los apagones se provocaron en toda América Latina y Estados Unidos.

“Por ejemplo, Texas, precisamente el día 7 de mayo mandó una advertencia al sistema eléctrico de Texas por ese crecimiento inadvertido del calor”, dijo.

Pero en el caso de México, reiteró,“esperemos que haya sido claramente atendido (el problema) en esos tres días; las máquinas que estaban en mantenimiento para el verano que se adelantó tres meses entraron en operación y ya resolvimos total el problema” y aseguró que la cantidad de generación con la que cuenta la CFE es “de 80 y tantos mil megawatts, que es el doble de la necesidad de este país".