En San Luis Potosí la mitad de las mujeres universitarias se han practicado un aborto

El 45 por ciento de las mujeres universitarias sabe o conoce de alguien que se ha practicado el aborto en San Luis Potosí, revela el estudio "Derecho al aborto y elecciones 2024" presentado por la colectiva "ILE" (Interrupción Legal del Embarazo) tomado de una muestra estadística de 388 estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en diversas facultades y campus de la Zona Metropolitana de la capital potosina.

Nuria Serrano una de las voceras de "ILE" recordó que en San Luis Potosí la lucha por garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios de salud que permitan interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación sin criminalizarlas ha generado siete demandas de amparo de las cuales seis han sido favorables.

Sin embargo criticó el conservadurismo permanente en las legislaturas locales que mantienen congeladas iniciativas de reforma al Código Penal y a la Constitución Política local en una resistencia sistematizada e institucional hacia este tema tan crítico. En ese sentido el estudio demostró que el 97 por ciento de las mujeres universitarias consultadas se sienten discriminadas por su derecho a decidir y ponen a las instituciones como la Iglesia Católica en una abrumadora mayoría de 70 por ciento.

Mujeres a favor de no criminalizar el aborto en México

Las colectivas feministas también dieron a conocer que el 92.2 por ciento de las consultadas dijeron estar a favor de la no criminalización del aborto en San Luis Potosí; el 65.8 por ciento considera que el Congreso del Estado no ha respetado los derechos reproductivos de las mujeres y el 83 por ciento afirmó que no votarán a favor de personas candidatas o partidos que no muestran apoyo a la interrupción legal y voluntaria del embarazo.

65% de las encuestadas consideran que el Congreso no respeta los derechos reproductivos de las mujeres

Créditos: Especial

Nuria Serrano mencionó que los resultados y conclusiones del estudio que realizó "ILE" con estudiantes universitarias serán entregados a las personas candidatas a diputaciones locales para que se pronuncien al respecto:

“Estamos cansadas de que evadan el tema a pesar de las múltiples ocasiones en las que hemos puesto sobre su mesa y hemos hablado de la urgencia que representa esta condición que hasta la actualidad opera en nuestro estado", enfatizó.

La Iglesia Católica se posiciona ante abortos en San Luis Potosí

En tanto, la Iglesia Católica potosina a través de su portavoz, Tomás Cruz Perales rechazó que como institución discriminen a las mujeres que planean abortar y ya lo han hecho y al contrario, aseguró que a diferencia de las colectivas feministas ellos sí dan acompañamiento a las mujeres en las fases post aborto y enfrentan crisis de conciencia.

Tomás Cruz Perales

Créditos: Everardo Gónzalez

Situación legal del aborto en San Luis Potosí

En México se despenalizo en aborto en septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que se persiga a ninguna mujer que se realice un aborto en todo el país, al igual que los médicos que lo practiquen. Sin embargo, esto no lo hace legal, y de acuerdo a las leyes, solo se puede practicar bajo 4 causales:

El aborto se haya producido por un accidente

El embarazo sea consecuencia de un caso de violación

Por una inseminación artificial no consentida

Cuando la vida de la mujer corra peligro de seguir con el embarazo

El aborto es legal en 12 estados del país

Abortar de forma legal y por mera decisión, solo es posible en una Clínica de Interrupción Legal del Embarazo en uno de los doce estados que ya lo ha legalizado, que son: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Colima, Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo y Aguascalientes.

