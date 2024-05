Mujer entrega a su "amiga" a hombres para que abusaran de ella; su sonrisa indigna en redes

En una cuenta de denuncias de la Ciudad de México y otras partes del país se dio a conocer el caso de una mujer que decidió arriesgar sin escrúpulos la integridad física y emocional de su "amiga", exponiéndola frente a varios hombres, que posteriormente abusaron sexualmente de ella. Los hechos ocurrieron en el estado de Puebla.

Lo que también ha llamado la atención a los usuarios de redes sociales de esta mujer identificada como Nancy "N" de 39 años, que vulneró la vida de su "amiga", es su sonrisa macabra, la cual quedó congelada en una imagen luego de haber sido detenida. Los hechos ocurrieron en 2006.

Mujer expone a su amiga y es abusada sexualmente por dos hombres

El 6 de enero de 2006, Nancy “N” de 39 años de edad llevó a su supuesta amiga a un lugar lejano ubicado en la calle Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, en el estado de Puebla. Ahí presuntamente las esperaban dos hombres conocidos de ella, quienes abusaron sexualmente de su amiga. Tras esta situación, la mujer fue capturada.

Ante los hechos, fue imputada por el delito violación tumultuaria por un juez de control e ingresada al penal de San Miguel, mientras se lleva a cabo su proceso legal. Pese a que ya lleva más de 14 años de que este delito fue cometido, se logró detener a una de las responsables, por lo que las autoridades insisten en que se lleven a cabo las denuncias correspondientes para hacer justicia ante casos de esta índole en el país.

Al respecto, los usuarios de redes sociales mostraron su indignación por el caso y sorpresa por la macabra sonrisa de la detenida: "Así me pasó con mi "mejor amiga" también en Puebla. Cuando tuve conciencia, él estaba 4busando de mí y ella a lado en su celular esperando a que terminara", "La sonrisa de la impunidad", "el sinismo de su cara dice todo al respecto de su captura... solo montaje ademas de que esa etiqueta de amigo en estos tiempos no deberia de usarse y mucho menos ante un echo como este... ninguna persona es amiga", "Los amigos no existen, si tu familia te falla que esperas de un desconocido" y "No cabe duda que el peor enemigo de una mujer es otra mujer".