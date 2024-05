"Me temo lo peor": los últimos momentos con vida de Ania Margoth Acosta antes de desaparecer

Ania Margoth Acosta tuvo una infancia feliz mientras crecía en Quibdó, capital del departamento de Chocó en Colombia, aseguraron sus hermanos Della y Jussed Acosta, ya que mientras convivieron con su abuela paterna siempre experimentaron un ambiente tranquilo y con juegos; sin embargo, al salir del territorio cafetalero para llegar a México para impulsar su carrera como histriónica, la vida de la modelo cambió.

Della y Jussed llegaron al país para reclamar el cuerpo de Ania tras ser localizada en una fosa clandestina junto con otra decena de personas en Tarímbaro, Michoacán hace tres meses, pero que la semana pasada fue confirmada su identidad. Los hermanos afirmaron que se sienten desprotegidos por el gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro que acusaron no los apoyó durante el caso.

Ania Margoth Acosta desapareció por casi un año. Foto: Archivo

El hijo de Ania Margoth Acosta advirtió su desaparición

Ania se comunicó por última vez con su familia desde el 21 de junio de 2023 en donde acusó que era acosada por un sujeto al que llamó “mafioso”, para nunca más saber nada de su paradero hasta casi un año después; no obstante Della y Jussed sabía el día y el lugar donde se llevaron a su hermana, indicaron en entrevista para El País.

La familia de Ania Margoth Acosta sabía que vivía en la Ciudad de México en donde rentaba un cuarto. Para el 17 de junio de 2023, la exreina de belleza se trasladó a Michoacán por compromisos de trabajo, indicaron. Durante esos días, Ania no dejó de hablar con su hijo de casi 20 años como todos los días lo hacía.

Pero para el 25 de junio, el hijo de Ania escribió a su tía Della para preguntar por su mamá ya que tenía cuatro días sin que pudiera hablar con ella por lo que ya estaba preocupado. El chico se reunió con su tía para contarle que la noche del miércoles 21 de junio fue la última vez que supo de su madre, ni siquiera le llegaban los mensajes de texto a su celular.

Ania fue localizada en febrero, pero su identidad fue confirmada en mayo. Foto: Archivo

Para entonces contactaron a Jussed quien recordó que tenía el número de teléfono de una amigo de Ania en la CDMX, tampoco sabía nada de ella desde hace días. Entonces les pasó el contacto de un exnovio canadiense de la actriz quien narró lo que vivió la mujer el mismo día de su desaparición ya que se mensajeros por WhatsApp.

¿Qué pasó en los últimos momentos Ania Margoth Acosta?

El canadienses dijo que durante su comunicación, Ania se refirió a una persona como “mafioso” con quien coincidió al ir a un asado en Morelia. La mujer contactó a su ex para contarle que no se sentía cómoda en el lugar: “Al parecer, a él (el mafioso) no le gustó algo que yo hice. Tampoco me van a pagar la plata que me deben. Me temo lo peor”, dijo.

Tras terminar el asado, Ania regresó a su hotel en Morelia para empacar sus maletas para escapar del lugar, cuando iba a abordar un taxi para que la llevara a la terminal de autobuses, una camioneta la interceptó. Sus hermanos indicaron que ella subió por su voluntad aunque sabiendo que si no lo hacía corría grave peligro; sin embargo, así fue al no saber nada de ella hasta un año después.