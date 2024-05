Un cachorrito rescatado se emociona y se aferra a su nuevo amigo | VIDEO

A través de redes sociales se viralizó un momento de mucha ternura y amor, un cachorrito que fue rescatado por un hombre que al parecer lo encontró en São José do Norte, en Brasil. El conmovedor momento fue captado por el piloto de dron William Larroque, se ha viralizado en las redes sociales y que se ha aplaudido dicha acción.

En el video se puede apreciar como el perrito está temblando, no se sabe si de miedo o de frío, pero este momento tierno se intensificó cuando el can se aferra a la pierna del hombre que lo rescató, algunas personas han comentado que el animalito lo hizo con miedo pensando en que quizá lo podría volver a abandonar. Esto desató diversos comentarios positivos en redes sociales porque aplauden la acción del hombre que lo rescató.

¿Cuál es la situación de los perros callejeros en México?

Según datos del INEGI, aproximadamente 23 millones de perros residen en México, de los cuales el 70% de ellos viven en las calles. Según la organización Mars Pet en México la población de perros y gatos sin hogar asciende a al menos 27.9 millones. Tan sólo en la Ciudad de México, se calcula que hay alrededor de 1.2 millones de perros que viven en situación de calle. Mientras tanto, en el Estado de México se estima que aproximadamente 6 millones de perros y gatos no tienen un hogar.

Hay muchas razones detrás del abandono de mascotas, entre ellas, las preocupaciones financieras relacionadas con el costo de su alimentación y atención veterinaria, así como cambios en la residencia o el crecimiento inesperado del animal. Lamentablemente, solo un pequeño porcentaje, aproximadamente el 4%, de estos animales logra ser adoptado y recibir una segunda oportunidad de vida.

Los animales de color negro sufren discriminación

Los animales de color negro a menudo enfrentan discriminación y estigmatización en comparación con los de colores más claros. Esta discriminación puede deberse a una variedad de factores, incluidos los mitos y supersticiones arraigados en algunas culturas que asocian el color negro con la mala suerte o la magia negra. Además, los animales negros pueden ser pasados por alto en los refugios y durante los procesos de adopción debido a una percepción errónea de que son menos atractivos o menos fotogénicos que los animales de colores más claros, según el estudio Black Cats Less Likely to be Adopted, Say Researchers de la Universidad California.

También en redes sociales algunas personas llegan a enfatizar estos estigmas, pero el color del pelaje no tiene ninguna correlación con la personalidad, la salud o la calidad como de las mascotas. Todos los animales merecen amor, cuidado y un hogar seguro, independientemente de su color.