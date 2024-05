Estas ciudades de México están que arden y rompen récord de temperaturas máximas

El día de ayer 10 ciudades de México registraron temperaturas pocas veces vistas, el calor enloqueció y la temperatura subió de nivel como pocas veces se ha visto en los registros históricos. Incluso estas temperaturas han ocasionado apagones de electricidad en varios puntos de la República Mexicana. En medio de la ola de calor, las autoridades alertan que en estas ciudades los habitantes tienen que seguir las indicaciones médicas para evitar golpes de calor.

Según información compartida por el Sistema Meteorológico Nacional al menos hoy seguirá la segunda onda de calor con ambiente caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán. Aunque se espera que este sábado 11 de mayo se termine la segunda ola de calor que afecta al país y que el frente frío número 50 siga provocando lluvias en el norte y noreste del país.

El calor está cada vez más fuerte y puede provocar golpes de calor.

¿El calor provoca daños a la salud?

El calor provoca serios daños en la salud de las personas. Puede ser un factor de aumenta las probabilidades de padecer cáncer de piel, pero también puede generar daños en los órganos si se llega a presentar deshidratación en el cuerpo. Tan sólo en los últimos días la Secretaría de Salud comunicó que durante la temporada de calor se han reportado preliminarmente 337 casos de problemas de salud causados por condiciones extremas de temperatura, así como 7 fallecimientos en todo el país.

De las defunciones registradas hasta la semana debido a golpes de calor, 4 ocurrieron en Tabasco, 2 en Oaxaca y 1 en Chiapas, de hecho la tasa de mortalidad acumulada es del 2.07%. Además de las pérdidas humanas, se produjeron apagones masivos, lo que llevó a las autoridades a emitir hasta cuatro alertas en el sistema eléctrico de México.

Protege tu piel del sol usando bloqueador.

¿Las bebidas con electrolitos realmente funcionan para hidratarme?

Según información del Tecnológico de Monterrey, a través del sudor se pierden elementos, como el potasio y otros elementos esenciales para mantener saludable el cuerpo, de hecho en el proceso de autorregulación de temperatura perdemos agua y electrolitos. Por eso es importante que ante las altas temperaturas mantengamos nuestro cuerpo hidratado.

Una de las opciones para lograrlo son los sobres de polvo para diluir de electrolitos orales, aunque los sueros comerciales funcionan para reponer electrolitos, se recomienda poner atención a la cantidad de glucosa que contienen, pues muchos de ellos, incluidas las bebidas deportivas llegan a tener grandes cantidades de azúcar.

El calor también provoca diarrea.

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

Prevenir un golpe de calor es fundamental para evitar enfermarse, especialmente durante las épocas de altas temperaturas, es importante tener cuidado, debido a que un golpe de calor puede terminar con la vida de quien lo padece. Te dejamos algunas medidas preventivas de acuerdo al Centers for Disease Control and Prevention y al National Institute on Aging. Aunque es importante que sepas, que si presentas síntomas acudas de inmediato a una clínica o un hospital.