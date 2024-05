Hallan con vida a Fernanda Cano, alumna del ITESO reportada como desaparecida en Zapopan

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) informó sobre la localización con vida de Fernanda Cano García, alumna reportada como desaparecida el pasado 3 de mayo en Zapopan, Jalisco. Familiares y amigos se unieron a la búsqueda durante los últimos siete días, al creer que la estudiante había sido privada de su libertad en un fraccionamiento privado.

Testimonios familiares indican que Fernanda fue secuestrada por un grupo de tres hombres encapuchados en un fraccionamiento de Bugambilias, en el municipio de Zapopan, suceso ocurrido a las 22:30 horas del pasado viernes, lo que detonó movilizaciones en su círculo familiar, así como en la comunidad estudiantil del ITESO.

Sin embargo, el instituto informó sobre su localización a través de sus canales oficiales, a la vez que confirmó que la joven se encuentra sana y salva.

"La familia Cano Garcés y el ITESO informamos con alegría que nuestra estudiante y comapñera Fernanda Cano está de regreso con bien. Agradecemso todas las muestras de solidaridad expresadas durante estos días difíciles que nos convocaron a mantener la esperanza. El Espíritu Vivifica", se lee en sus redes sociales.

Debido a que la familia emprendió una amplia campaña en redes sociales para la localización de Fernanda Cano, la Universidad Jesuita de Guadalajara respondió al llamado y se dispuso a colaborar con la Fiscalía General del Estado de Jalisco para trabajar en las indagatorias, supervisar cámaras de seguridad y dar con el paradero de la joven.

Debido a que se trata de una universidad religiosa, durante los días de ausencia de Fernanda se convocaron misas para rezar por la familia de la afectada y mantener la esperanza en la comunidad, así como para mostrar gestos de solidaridad.

Sin embargo, la FGE no ha detallado cuales son los pormenores de la temporal desaparición de la estudiante, por lo que no se ha confirmado si fue víctima de secuestro, de modo que aún no hay señalados por la crisis que atravesó la familia Cano García, así como la comunidad de Bugambilias.