Taxistas de Guadalajara toman las calles, piden a las autoridades seguridad y un trato justo

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, algunos taxistas de Guadalajara se manifestaron en contra de la inseguridad y la falta de apoyo de las autoridades en comparación con los taxistas de plataforma quienes, según los manifestantes, no tienen que llenar documentación o cualquier otro requisito, sólo registrarte en un app.

Esta falta de regularidad, tiene preocupados a los taxistas tapatíos, quienes piden a las autoridades locales que se regulen los trabajos para ellos, además, piden que pongan atención a los asaltos y robos a mano armada que últimamente han vivido los taxistas. Incluso se apoyaron de Sergio García, secretario general de Taxistas y Presidente de la Mutualidad, quién asegura que los automóviles de plataforma impactaron de forma negativa a este sector, ya que los dejaron operar sin muchos requisitos.

Los taxistas aseguran que ellos han tenido que seguir muchos requisitos.

Los taxistas han mostrado inconformidades

Los taxistas de Guadalajara han mostrado varias inconformidades con los conductores de plataformas como Cabify, Uber y Didi, pues aseguran que a ellos el gobierno no les ha pedido ningún requisito para poder trabajar, mientras que ellos incluso tienen que pintar y emplacar sus carros para poder ofrecer sus servicios.

Este tipo de plataformas ha tenido un impacto en el trabajo y la economía de los taxistas, quienes aseguran que han perdido trabajo debido a las plataformas, que no están reguladas para poder ofrecer este tipo de servicios en nuestro país, y es que aunque estén registradas en una app, en realidad el servicio de taxi como tal no tiene autorización por parte de nuestras autoridades, lo que no sólo ha generado un descontento, también problemas entre ellos.

En casi todo el país los taxistas han estado inconformes con el servicio de plataformas

¿Por qué no están reguladas las plataformas?

No sólo los taxistas se han quejado de la falta de regulación de estos servicios de transporte en plataformas. También algunos usuarios que se han manifestado por la falta de regulación en los costos de los viajes, pues al aplicarse las tarifas dinámicas a veces los costos de un viaje pueden duplicarse y triplicarse.

Según la ONU, la falta de regulación de trabajos vía plataformas digitales, general algunos inconvenientes entre los trabajadores, usuarios y dueños de estas apps, pues no muchas veces solo se benefician las aplicaciones, y no los mismos colaboradores o sus clientes.