La CDMX le tiende la mano a los taxistas, firma un convenio para evitar su migración a las aplicaciones

Para mejorar el servicio de taxi concesionado en la Ciudad de México y con ello brindar mayor seguridad a los usuarios, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, firmó un convenio con los taxistas para promover la actualización del oficio y con ello recuperar a la población que ha migrado al transporte por aplicación.

En un evento que se llevó a cabo en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino indicó que los acuerdos signados son resultado de las mesas de trabajo que han mantenido las autoridades y los organismos para fortalecer el servicio local, entre los que se encuentra la digitalización de trámites y la creación de un padrón de conductores, pacto que se oficializó con una publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

“En esta Gaceta, aparece el día de hoy el decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. El decreto para la Resolución de Carácter General, mediante el cual se hacen diversas exenciones a contribuciones a favor de concesionarios del Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros, Taxi, en la Ciudad de México”, mencionó

En su mensaje, aprovechó para insistir en que las aplicaciones privadas de movilidad han contribuido al desplazamiento del trabajo de miles de taxistas, por lo que vio necesaria la actualización de los mismos para poder competir en el mercado.

“Ese fenómeno, ha llevado a que, por la puerta trasera, se haya generado una fricción, la de un transporte privado personal vía aplicaciones, que no es tal, porque en realidad es una forma de transporte público, que no tiene concesiones, que no tiene permisos como tal y que, sin embargo, traslada pasajeros como lo hace un taxi, pero sin asumir todas las responsabilidades públicas que esto implica”, dijo.

Es así que reiteró que el acuerdo pactado se realizó para facilitar el trabajo de los taxistas en una competencia que calificó de desleal. Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, detalló que el gobierno de la Ciudad de México se comprometió a simplificar trámites como la reposición de placas, a dar beneficios específicos ante la regularización y poner algunas restricciones para los servicios de aplicación que tiene que ver con la prestación irregular del servicio.

En tanto, explicó que las organizaciones y representantes, se comprometieron a incorporarse a la App Mi Taxi, al cumplimiento de la cromática en todas las unidades de taxi, y al cumplimiento y a la visibilización de la licencia y el tarjetón, que son medidas de seguridad fundamentales para los usuarios.

Detalló que, a través de la aplicación, todos los taxis podrán consultar su propio expediente digital para conocer los documentos que tiene sobre el vehículo y el conductor, lo que podrá dar un mayor sentido de seguridad a los pasajeros.

Además, hizo hincapié en el Programa de Sustitución de Taxi, cuyo bono de sustitución es de 75 mil pesos, por una unidad altamente eficiente, 135 mil pesos para una unidad híbrida y hasta 180 mil pesos para una unidad eléctrica. Asimismo, hay un bono de accesibilidad para quien decida poner un asiento giratorio para personas con discapacidad en el asiento delantero de 200 mil pesos, 155 mil pesos o 95 mil pesos.