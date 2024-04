Vecino de la Alcaldía Benito Juárez reporta problemas de salud por agua contaminada

Algunos vecinos de las colonias Del Valle, Nonoalco, Nochebuena, Nápoles, San Juan y Tlacoquemécatl resultaron afectados por agua contaminada. Desde hace varios días han reportado que el agua que llega a sus casas presentaba un olor diferente, algunos decían que olía a gasolina. Sin embargo, según información oficial se descarta que combustible se encuentre en las tuberías.

Raúl Torres es vecino de la Alcaldía Benito Juárez, y se ha visto afectado debido a la mala calidad del agua que llega a su hogar. Asegura que al bañarse como normalmente lo realizaba se percató de que ela gua posiblemente se encontraba contaminada. Sus ojos comenzaron a ponerse rojos, y comenzó a presentar ardor y dolor. Terminando con una infección en los ojos.

Raúl Torres, víctima del agua contaminada en Benito Juárez.

Crédito: Raúl Torres

Los problemas a la salud por el agua contaminada

El consumo de agua contaminada puede causar una serie de problemas de salud, como enfermedades gastrointestinales, debido a que el agua contaminada llega a tener bacterias, virus, parásitos y otros microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades como la diarrea, la fiebre tifoidea, la gastroenteritis y la disentería, según información compartida en el sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud.

El consumo de agua contaminada también puede transmitir otras enfermedades, como la hepatitis A, la giardiasis, la amebiasis, la leptospirosis y la esquistosomiasis. Estas enfermedades pueden afectar diversos órganos y sistemas del cuerpo y pueden causar síntomas como fiebre, ictericia, dolor abdominal, fatiga y malestar general.

El agua está afectando la salud de los vecinos. Crédito: archivo

La respuesta de las autoridades

Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que la fuente de esta contaminación se encuentra al poniente de dicha demarcación y no hay riesgo de explosión alguna, y que tampoco existe contaminación en ningún pozo o presa que alimente el Sistema de Aguas Mexicano.

También informó que el contaminante no es gasolina y que no hay riesgo de explosión. Pero los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez piden una solución inmediata. Y que el agua que llegue a sus casas no tenga olor, ni tenga afectaciones a su salud.