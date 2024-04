Lilly Téllez ofrece disculpas a Ecuador tras el conflicto registrado en Quito

Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), ofreció una disculpa a la población de Ecuador y al presidente Daniel Noboa por supuestamente ser víctimas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante una conferencia de prensa celebrada la tarde de este martes 9 de abril, la exconductora de noticieros señaló que este anuncio lo quiso dar desde la tribuna del Senado, pero Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no le permitió hacer hacer uso de la voz, pero dijo que mañana miércoles lo hará.

Lilly Téllez se disculpa ante el presidente Noboa

La legisladora aseguró desde un principio que esta afirmación la hace alejada de su partido y del resto de los Senadores del Pleno, pero informó que en su disculpa se ven reflejadas las voluntades de millones de mexicanos que se avergüenzan del desarrollo de los acontecimientos en la relación bilateral México-Ecuador.

"Quiero dirigirme desde el Senado de la República de México, como senadora de la república, en mi propio nombre —Lilly Téllez— y en el nombre de millones de mexicanos. Me dirijo al pueblo de Ecuador y al presidente Daniel Noboa”, declaró ante los medios de comunicación que se quedaron a la rueda de prensa.

"Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Noboa una disculpa pública por el embate a su país"

Aseguró que AMLO violó lo sentenciado por Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Además, sostuvo que "muchos millones de mexicanos se sienten profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal”.

Roberto Canseco cuando fue sometido por la Policía de Ecuador Foto: AP

Para definir estos actos, dijo que la administración mexicana actuó de manera gangsteril y que las embajadas de México no deben ser "cuevas de criminales”, por ello sostuvo que el presidente López Obrador, a pesar de contar con el respaldo de 30 países (Estados Unidos, la Unión Europea y todas las potencias de América Latina) y organizaciones como la OEA o la CELAC, aseguró que ridiculiza a México ante la comunidad internacional.

Asimismo, celebró que Jorge Glass esté preso y no en la embajada y, finalmente, le dio un último consejo a Daniel Noboa, pues le dijo que no restablezca relaciones diplomáticas con México hasta que el presidente López Obrador no promueva un mecanismo en el que se obligue a respetar la justicia ecuatoriana.

Se destaca que el gobierno de México, que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, dijo que acudirá ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la violación a la Convención de Viena, pues asaltar una embajada se considera una invasión, lo cual podría atraer consecuencias graves al Estado ecuatoriano, pues la pérdida de confianza diplomática podría desembocar en fuga de capitales u otras rupturas diplomáticas con otros países (como ya ocurrió con Nicaragua).