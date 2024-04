AMLO presume aprobación del 71 por ciento en encuesta de El Heraldo de México

Ante las acusaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido sobre su presunta colaboración con el narcotráfico, afirmó que la aprobación que tiene entre los mexicanos indica lo contrario, por lo que aprovechó la oportunidad durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional para compartir la encuesta de El Heraldo de México y Covarrubias y Asociados.

Ante la pregunta sobre "¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador?" el ejercicio de opinión reveló que el 71 por ciento aprueba la labor que ha llevado a cabo el presidente durante los últimos cinco años, esto a tan solo ocho meses que deje su cargo y permita la sucesión presidencial.

Con la presencia de gobernadores que participan en el modelo IMSS-Bienestar durante la "mañanera", quienes reaccionaron con un estruendoso aplauso ante la revelación de los resultados, el titular del Ejecutivo afirmó que su gestión no "cucharea" ninguna encuesta en torno a funcionarios públicos.

La encuesta también devela que el 18 por ciento desaprueba su labor, el ocho por ciento se mantiene en una postura neutral y el tres por ciento no cuenta con una respuesta concreta, por lo que "No sabe".

"Esto les gusta mucho a nuestros adversarios, la última encuesta para agradecerle al pueblo de México su confianza, no tengo necesidad de decirles, "yo no soy narcopresidente", no somos iguales, no es la época en que gobernaba Calderón, que había un narcoestado, Rosa Icela Rodríguez no es García Luna", sentenció desde Palacio Nacional.

El mandatario federal lamentó los constantes ataques en contra del Ejecutivo, un suceso que aseguró no había pasado con tal intensidad desde la administración del expresidente Francisco I. Madero. Aseguró que, pese a tener autoridad moral, la ciudadanía mexicana no es susceptible a ser manipulada por los medios de comunicación, y señaló que las campañas negras no han influido en la opinión pública. Anteriormente el presidente ha expresado su confianza al criterio de la ciudadanía en torno a la desinformación, por lo que agradeció que los resultados reflejaran una satisfacción en el trabajo que ha desempeñado.