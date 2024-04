“Con manchas negras”, así puede quedar tu vista si observas el Eclipse Solar sin protección

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha emitido una serie de recomendaciones para todas las personas que desean disfrutar el eclipse solar que se llevará a cabo el próximo 8 de abril y que se podrá apreciar en todo su esplendor en Mazatlán, Sinaloa, así como en diversos lugares de Estados Unidos y Canadá. El objetivo de sus sugerencias es que ninguna de las personas termine con daños graves oculares en su intento por observar este fenómeno astronómico.

De acuerdo con la Máxima Casa de estudios, observar el eclipse sin protección puede afectar tu vista de manera importante aunque no lo notes de manera inmediata. Uno de los daños es justamente una quemadura de la retina de tus ojos, pero esto no genera un dolor o malestar, ni tampoco se presenta algún síntoma físico externo, ya que en el daño de la retina no hay tejido sensible al dolor.

¿Qué daños oculares puedo tener si observo el eclipse sin protección?

Si a pesar de todas las advertencias, una persona decidiera mirar el eclipse de manera directa y sin ninguna herramienta de protección, una de las primeras señales de lesión que experimentará, según la UNAM, es la aparición de escotomas en el campo de la visión, es decir, verá manchas negras.

¿Cómo ver el eclipse de manera segura?

Entre algunas de recomendaciones principales que se han hecho a la población para salvaguardar su integridad y evitar cualquier afectación ocular durante la observación del eclipse solar son las siguientes: