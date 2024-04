¿Cuándo veremos en México otro eclipse de Sol como el del 8 de abril?

Estamos a sólo unas horas de que el Sol y la Luna nos brinden un espectáculo pocas veces visto, pues México será uno de los lugares en donde se podrá apreciar el Eclipse Total de Sol, un evento astronómico que no se ha visto en el país desde 1991. Por ello te recomendamos que no te pierdas de este suceso, pues no podrás disfrutar de algo semejante hasta dentro de varios años y aquí te diremos cuándo se repetirá un fenómeno así.

Primero, debes saber que este lunes 8 de abril la luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra para producir así un eclipse total de Sol. El fenómeno comenzará en Mazatlán, Sinaloa, a las 09:51 de la mañana, por lo que en la Ciudad de México esto sucederá a las 10:51:23 horas. El fenómeno astronómico terminará a las 11:11:45 am en Mazatlán y a las 12:11:45 en el Centro del país.

La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am, a lo que debe de considerarse la diferencia de horario respecto a la Ciudad de México. Así, en Mazatlán, que es el mejor lugar del mundo para esta ocasión, "el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos. Esta duración es la mayor en todo el continente, contando las etapas parcial y total, la duración del eclipse será de 2 horas y 41 minutos", de acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM.

Pero habrá miles de personas que por trabajo o la escuela no podrán ver el eclipse de Sol de este 8 de abril, ante ello Carlos Lezama Cervantes, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, señaló que en México no tendremos un eclipse como éste hasta el 2045 y nos tocará además verlo de forma parcial. El siguiente eclipse similar al del 8 de abril ocurrirá hasta el 30 de marzo de 2052, es decir en 28 años.