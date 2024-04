Eclipse solar: Estas son las alcaldías de la CDMX que más se oscurecerán | MAPA

El próximo 8 de abril de 2024 ocurrirá un eclipse solar total que será visible en tres países de América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá. En el caso del territorio mexicano, la franja de totalidad del eclipse donde la Luna cubrirá totalmente al Sol entrará por Mazatlán, Sinaloa. La umbra seguirá su curso a través de los estados vecinos de Durango y Coahuila.

De acuerdo con los cálculos astronómicos, en el puerto de Mazatlán el eclipse iniciará a las 9:51:23 am. La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am. El eclipse terminará a las 12:32:09 pm. Así, en Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos.

Cabe recordar que, la última vez que se observó un eclipse solar total en nuestro país, fue el 11 de julio de 1991, y generó un importante acercamiento e interés de la población para conocer este tipo de fenómenos y adoptar medidas para apreciar con total seguridad este espectáculo de la naturaleza.

En el caso de la Ciudad de México, el eclipse se percibirá de manera parcial únicamente, se espera que la Luna cubra hasta un 79 por ciento del Sol en su punto máximo.

El Instituto de Geofísica de la UNAM compartió que sólo en siete alcaldías se podrá observar con claridad el espectáculo que habrá en los cielos:

Miguel Hidalgo - se oscurecerá al 79.2%.

Gustavo A. Madero - se oscurecerá al 79.1%.

Álvaro Obregón - se oscurecerá al 79.1%.

Cuauhtémoc - se oscurecerá al 78.9%.

Iztapalapa - se oscurecerá al 78.7%.

Milpa Alta - se oscurecerá al 78.6%.

Tláhuac - se oscurecerá al 78.5%