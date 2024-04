¿Vielka Pulido presentía su muerte? Así fue la última y misteriosa publicación de “La Bendi”

Tras el desafortunado asesinato de la influencer, Vielka Pulido, en redes sociales comenzó a tomar fuerza una teoría en la que se asegura que la creadora de contenido también conocida como “La Bendi” o “Lady Humilladora” ya presentía su muerte y esto se debe a que en la última publicación que hizo en plataformas digitales la también empresaria compartió un misterioso texto que así lo habría dejado en evidencia.

El homicidio de Vielka Pulido ocurrió la mañana del miércoles 3 de abril cuando la influencer y su pareja, Joel Abraham, salían de un popular gimnasio ubicado en la colonia Santa Cruz Buenavista de Puebla y se disponían a subir a su auto para retirarse de la zona, no obstante, cuando esto ocurría fueron atacados a balazos por un sujeto que descendió de un auto de color gris y luego de haber consumado el asesinato de la pareja huyó del lugar sin que nadie pudiera detenerlo.

Vielka Pulido y su novio recibieron al menos 20 impactos de bala. Foto: TikTok: vielkaalpu

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del estado de Puebla, la principal línea de investigación apunta a que el ataque en el que murió Vielka Pulido estaba dirigido a su pareja, Joel Abraham S. de 38 años de edad, quien se dedicaba al comercio y podría estar vinculado con distintas actividades ilícitas, pues así lo señaló Javier Aquino Limón, el secretario de gobernación del estado de Puebla.

La Fiscalía General del estado de Puebla señaló que actuarán con celeridad para dar con los responsables de este ataque armado y poder esclarecer la situación lo más pronto posible y proceder en contra de quien o quienes resulten responsables.

Así fue la última publicación de Vielka Pulido. Foto: Threads: la_bendi_._

¿Vielka Pulido presentía su muerte? Esta fue su última publicación

Cómo se dijo al principio de esta nota, luego de que se diera a conocer el asesinato de Vielka Pulido, en plataformas digitales se comenzó a especular que la influencer conocida como “La Bendi” ya presentía su muerte, incluso, se maneja una teoría en la que esta no haría sido la única ocasión en la que atentaron en su contra.

El texto en cuestión de la creadora de contenido especializado belleza y estilo de vida fue realizada el pasado lunes 1 de abril a través de su perfil oficial de Threads y dicho post decía lo siguiente: “Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan”.

Tras la muerte de Vielka Pulido, su último post se hizo viral y se generaron todo tipo de opiniones al respecto en plataformas digitales, donde tomó especial fuerza la teoría en la que se aseguraba que la también empresaria ya presentía su muerte.

¿Quién es Vielka Pulido, la influencer asesinada en Puebla?

Vielka Elideth Pulido tenía 21 años de edad y era influencer desde hace aproximadamente cinco años, su contenido estaba enfocado en moda, belleza y estilo de vida, además, también estaba involucrada en el ámbito empresarial pues tenía un par de negocios en los que comerciaba perfumes árabes y de alta gama, mientras que en otro ofrecía tratamientos especializados en salud capilar.

Cabe mencionar que, Vielka Pulido saltó a la fama en 2018 cuando compartió en sus redes sociales un video en el que mostraba cómo es que obligó a una de sus excompañeras de la universidad a pedirle perdón de rodillas por presuntamente haber hablado mal de ella y de su mamá, por lo que dicha grabación se hizo viral y se ganó el apodo de “Lady Humilladora”.