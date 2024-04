¿Los eclipses afectan a las mujeres embarazadas? Mitos y realidades al ver el fenómeno

Ante el próximo eclipse que ocurrirá el 8 de abril del 2024, en nuestro país. Algunas personas se han preguntado a través de redes sociales y diversos servidores de búsquedas, si los eclipses afectan a las mujeres embarazadas debido a que por años se ha creído que si una mujer embarazada observa un eclipse, su bebé podría nacer con alguna malformación.

Pero estas creencias no sólo son falsas, según el sitio Salud Pública de México. Además, también estigmatizan algunas malformaciones como el labio leporino, o el paladar hendido, qe tienen que ver con alteraciones en el ADN y no con el eclipse.

En realidad, las recomendaciones que se le dan a la población en general, son las mismas:

Científicamente no existe una relación entre los eclipses y las malformaciones o datos de riesgo para las mujeres embarazadas y sus bebés. Pero verlo de manera directa sin protección, si podría causar un efecto en la vista de la madre o de cualquier persona que lo observe de forma directa.

Las mujeres embarazadas no deben temer por el eclipse que se avecina pues este fenómeno no pone en riesgo la salud del bebé, aunque hay mitos que indican lo contrario se trata de creencias no comprobadas.