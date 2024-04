"La SCJN no puede modificar la Constitución y eliminar la prisión preventiva oficiosa": Martí Batres

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede modificar la Constitución y eliminar la prisión preventiva oficiosa.

En la presentación del informe mensual de resultados de la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, el mandatario capitalino señaló que la SCJN es un poder constituido y no un poder constituyente, que la única autoridad que puede modificar la Constitución es el Constituyente Permanente que integran los congresos de los 32 estados.

Martí Batres pide a la SCJN respetar la constitución Foto: Especial

“Aquí reitero: no tiene facultades para modificar la Constitución, no pueden eliminar la Constitución, lo que está establecido, no son un Poder Constituyente, son un Poder Constituido, no son el poder que puede hacer y reformar la Constitución, no pueden jurídicamente, y ellos son las que tienen que cuidar que se cumple la Constitución”, explicó.

Víctimas las más perjudicadas

Martí Batres señaló que sí se concreta la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, las víctimas son las principales perjudicadas por esta decisión.

“Si la Corte eliminada la prisión preventiva oficiosa podría tener consecuencias muy graves en todo el país, y podría salir miles de generadores de violencia en el país y algunos miles en la Ciudad de México, por eso nos preocupa mucho la ligereza con la que la Corte aborda un tema tan delicado y si llegara a eliminar la prisión preventiva oficiosa las principales perjudicadas serían las víctimas, y especialmente las mujeres víctimas de violencia de género”, indicó.

En el Palacio del Ayuntamiento, Martí Batres hizo un llamado al poder judicial a consultar a los gobernadores y especialistas antes de votar la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.

“Reiteramos nuestro llamado a la sensatez, a que nos consulten a los gobiernos y a que consulten a todas las instancias especialmente quienes se encargan de defender a las víctimas”, solicitó.

