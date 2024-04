IECM no es autónomo responde a fuerzas políticas, asegura Martí Batres

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no es autónomo y responde a intereses de fuerzas políticas, consideró el jefe de Gobierno Martí Batres.

Después de que el IECM dictó una medida cautelar para que los funcionarios no puedan emitir mensajes relacionados con el panista Santiago Taboada sobre presunta corrupción inmobiliaria, Martí Batres dijo que es censura y un retroceso en la libertad de expresión.

IECM rechaza que haya censura a Morena entorno al segundo debate

Clara Brugada denuncia intento de censura antes del tercer debate por la CDMX

Eso muestra que el Instituto Electoral de la Ciudad de México en realidad no es autónomo, no es independiente, no es imparcial. No es ninguna sorpresa, tiene que ver con la forma en que se constituyen estos órganos porque como se designan en ciertos espacios parlamentarios, entonces, se ponen de acuerdo los grupos parlamentarios y cada quien pone uno. En realidad la mayoría de los consejeros, no todos, pero la mayoría responde a determinadas fuerzas políticas, eso hace que sea muy difícil que ese tipo de organismos sea imparciales (...) implica un retroceso como de 40 años aproximadamente más o menos, regresamos a la época de la censura, no les gusta una opinión que no se exprese, que se censure”, afirmó.