Martí Batres: Si la Corte elimina la prisión preventiva, los principales afectados serían las víctimas

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres consideró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa los principales afectados serán las víctimas.

En conferencia de prensa en Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino calificó de “preocupante” si se aprueba esta modificación.

Batres se dice preocupado por las modificaciones de la SCJN Foto: Especial

“Hay un elemento más concreto más allá de las cuestiones de forma jurídica que es las consecuencias que esto tendría, podrían salir de la cárcel más de 70 mil personas, imagínense la reacción de las víctimas (...) si tenemos en cuenta la poca eficiencia terminal por decirlo así del poder judicial, o sea, que las sentencias abarcan como el 3% del total de las casos que deben ir a juicio. Imagínese las consecuencias (...) me extraña que se hable mucho de los derechos de las víctimas, bueno la prisión preventiva oficiosa los principales afectados son las víctimas, y entonces vas a tener a quien presumiblemente cometió un crimen libre, operando, intimidando. Entonces es un tema muy delicado, la Corte no puede hacer esa modificación yendo en contra directamente contra la estrategia de seguridad que se ha establecido”, aseguró.

SCJN no ha consultado a gobernadores

Dijo que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no han consultado a las y los gobernadores, ni a especialistas en el temas, y mucho menos pensado en las consecuencias sociales de la eliminación.

“El tema de la pensión preventiva oficiosa que la Suprema Corte quiere quitar es muy preocupante, es muy preocupante porque no se detienen a pensar en los efectos que causa, y no nos han consultado a los gobernadores (...) No para nada, no se ha convocado a los sectores que tienen que ver con estos temas”, afirmó.

Martí Batres señaló que la suprema Corte no tiene facultades para derogar la Constitución, ya que es un poder constituido y no un poder constituyente.

“Hay un elemento grave de carácter constitucional (...) la corte no puede derogar la Constitución, la corte no es un poder constituyente la corte es un poder constituido, el poder Constituyente es el que ha dado paso a la existencia de los poderes del Estado, pero ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo, ni el poder judicial pueden derogar la Constitución, para eso existe el Constituyente permanente (...) Entonces sí la Constitución está Estableciendo su propio mecanismo de modificación constitucional cómo sale la corte queriendo ellos modificar la Constitución es gravísimo”, indicó.

DRV/TJM