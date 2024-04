Martí Batres anuncia adhesión de 401 nuevos elementos a la Policía Bancaria e Industrial

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres anunció que 401 nuevos elementos de la policía bancaria e industrial (PBI) se suman a las tareas de seguridad en la capital del país.

En la ceremonia de graduación de las generaciones 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, y 283 del Centro de Formación y Desarrollo policial, Martí Batres explicó que 242 hombres y 159 mujeres se integran a la mejor policía del país.

Martí Batres expuso que el mando único en la policía permite una mejor coordinación y establece estrategias para bajar los índices delictivos en la ciudad.

“Esta graduación ocurre en un contexto especial en el que la policía de la Ciudad de México se ha consolidado como la mejor Policía Estatal de todo el país, lo es por muchas razones, para empezar por fortuna en esta entidad federativa tenemos una sola policía estatal, hay algunos casos, como ya he dicho en otras ocasiones, en estados de la república donde cuentan con una pequeña Policía Estatal y muchas policías municipales dispersas y desiguales, eso dificulta las labores de seguridad y protección, pero aquí hay un solo mando y una sola policía, no hay policías municipales, no hay policías de las alcaldías, toda la policía incluyendo a la Policía Bancaria e Industrial está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eso nos ha permitido disciplina, cohesión y resultados”, afirmó.

En el evento, Martín Batres agradeció a las mujeres y hombres que decidieron sumarse a la policía para brindar seguridad y protección a los capitalinos.

“Venimos el día de hoy a darles las gracias por esta decisión de formar parte de la Policía Bancaria e Industrial, y por hacer el trabajo, el esfuerzo y lograr los objetivos para finalmente ser graduados o graduadas”, indicó.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho dijo que los 401 cadetes de 10 generaciones se incorporan a los distintos servicios de seguridad, como intramuros, protección a personas funcionarias, seguridad en traslado de valores, así como servicio de guías técnicos de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, agentes de Seguridad Procesal y agentes de Seguridad Ciudadana.



“Hoy portan uniforme que representa lo más noble del servicio público: cuidar y proteger a los demás. Por ello en cada turno, en cada patrullaje, en cada traslado, en cada ciudadana y ciudadano que requiera su servicio dejen de manifiesto el compromiso irrenunciable que al ser policías han adquirido con la Ciudad de México, dejen manifiesto el ejemplo que les han dado tantas y tantos antes que ustedes, que han incluso otorgado su vida en el cumplimiento del deber”, señaló.

Policía Bancaria e Industrial aumenta estado de fuerza

A la fecha la Policía Bancaria e Industrial cuenta con un estado de fuerza de 16 mil 693 policías, entre 2019 y 2024 se han graduado 102 generaciones, un total de 3 mil 975 egresados, 65% de ellos hombres y 35% mujeres policías.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señaló que se están deteniendo células delictivas completas gracias a una estrategia de investigación, la cual no se empleaba en la capital del país.

“El mes de marzo que concluyó es el mes con menos incidencia delictiva desde el año 2015, desde que se tiene registro con una disminución de 64%”, reveló.

La egresada de la Generación 274, María Kemy Romero Bonilla agradeció a la Policía Bancaria e Industrial por darles la oportunidad de ser útiles para el país y se comprometió a dar lo mejor para que la policía de la Ciudad de México siga siendo la mejor de todo el país.

“A nombre de todas mis compañeras y compañeros doy las gracias a nuestros instructores y al personal de este centro por habernos proporcionado los conocimientos desarrollar nuestras habilidades y enseñarnos el verdadero significado de la disciplina, el respeto y la confianza, entre otros valores, como base para el importante papel que tendremos en el cumplimiento de los objetivos que en materia de seguridad señale nuestro gobierno de la Ciudad de México”, indicó.

