Repunta en 30% renta de vehículos blindados durante campañas electorales

La renta de vehículos blindados durante las campañas electorales registra un repunte del 30 por ciento a nivel nacional, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Metropolitano Estado de México y especialista en seguridad, Erick Cuenca Gurrola.

En entrevista destacó que en la actualidad es necesario que los candidatos contraten una camioneta o auto blindado; y que recurran a los especialistas en la materia, debido a los niveles de inseguridad en todo el país; “día a día, vemos como matan candidatos”.

Foto: Leticia Ríos

Con una experiencia de más de 25 años en el sector de seguridad privada, Cuenca Gurrola señaló que los candidatos en los municipios del Valle de México se inclinan por la renta de unidades con un nivel tres plus o cuatro de blindaje, que aguantan hasta un arma 223, fusil de asalto. Pero dijo que muchos políticos prefieren rentar un nivel 5 o 7, cuando requieren de mayor protección. El dirigente de Coparmex Metropolitano señaló que los candidatos rentan las unidades blindadas en promedio dos meses o lo que dura la campaña.

“El día de hoy los candidatos deben traer una protección, de repente se les critica, pero ya saben lo que está pasando en el país; y si ellos se pagan su seguridad qué bueno.

“No es fácil ser político, si a mí me invitaran a una presidencia municipal, no voy, me daría miedo”.

Cuenca Gurrola, propietario de una empresa de seguridad privada, precisó que en promedio un paquete de seguridad en el Estado de México, que incluye una unidad blindada con GPS y un chofer escolta armado y capacitado, tiene un costo que va de 180 mil a 190 mil pesos al mes; pero puede ser más caro, dependiendo del nivel de blindaje.

Además, las unidades cuentan con un sistema de aro de seguridad en las llantas; con el cual, el neumático que recibe el impacto de una bala se baja, pero puede circular algunos metros. Puntualizó que en el Edomex trabajan alrededor de 500 empresas de seguridad privada con registro; y que cada unidad blindada tiene un costo de entre 2 millones 700 mil a 3 millones de pesos.

La IP pide participar en Mesas de Seguridad del Edomex

Destacó que el sector empresarial mexiquense está interesado en participar en la Mesa de Seguridad del gobierno estatal, pues es necesario que las autoridades recurran a expertos de manera regular, pero principalmente durante el proceso electoral; solicitud que ya fue presentada la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM).

“Es lo que estamos pidiendo, ya se habló con la gente de seguridad pública, de la fiscalía; tenemos que trabajar los especialistas y las cúpulas empresariales con ellos, porque somos quienes sabemos lo que está pasando; es importante que nos inviten para que pongamos nuestro granito de arena, para que los mexiquenses estemos mejor”.

Dijo que en los municipios la Iniciativa Privada si tienen participación en las mesas de seguridad locales; y siempre son tomados en cuenta.