Aranza discutió con su novio y la asesinó a tiros, trató de fingir que fue un suicidio

Habitantes del estado de Sinaloa se encuentran conmocionados por el feminicidio de una adolescente llamada Aranza, de 17 años de edad, quien perdió la vida, tras ser asesinada por su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Ayoja, en el municipio de San Ignacio y han causado indignación en todo el estado, ya que, según primeros reportes, el agresor trató de cubrir el crimen y fingió que había sido un suicidio.

Medios locales reportaron que, el día de los hechos, la víctima había discutido con su pareja, quien en medio de la pelea sacó un arma y le disparó en la cabeza. Como consecuencia de la herida, la adolescente perdió la vida. No obstante, el agresor trató de fingir que había sido un intento de suicidio por parte de la joven y posteriormente escapó de la escena.

Feminicida trató de fingir que fue un suicidio

El agresor trató de fingir que Aranza se había suicidado. Foto: especial.

Familiares de la adolescente llamaron a los equipos de emergencia y, hasta la zona, arribaron paramédicos, quienes trataron de brindarle primeros auxilios a la joven. Pese a los esfuerzos por mantenerla con vida, Aranza murió en la ambulancia mientras era trasladada a un hospital local. Policías municipales resguardaron el cuerpo de la víctima y lo trasladaron a las instancias correspondientes para realizar una autopsia y abrir una investigación por el caso.

En cuanto al agresor, él consiguió escapar de las autoridades. Medios locales señalan que supuestamente el hombre se suicidio tras el feminicidio y apuntan a que su cuerpo fue encontrado sobre la autopista Mazatlán - Culiacán. No obstante, otros reportes señalan que el feminicida sí fue detenido por las autoridades. Hasta ahora, ambas versiones son hipótesis de la prensa local, ya que las autoridades no han explicado qué pasó con el agresor de Aranza.

¿Qué pasó con el agresor de Aranza?

Reportes aseguran que el feminicida también se habría quitado la vida. Foto: especial.

En entrevista con medios locales, la fiscal del estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, informó que aún no se sabe si la pareja de la joven fue el agresor, pero que los datos apuntan a que podría estar involucrado, aunque no especificó si se encuentra con vida o no.

"Todavía no determinamos las causas exactas, pero eso se dice. Necesitamos todavía cerrar la carpeta para ya poder afirmar que eso fue, es lo que se dice, tenemos datos que indican que pudo ser él, pero todavía no lo podemos afirmar completamente hasta que no cerremos la carpeta", dijo la funcionaria.