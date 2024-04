AMLO critica situación de Argentina: "es el restablecimiento de la política neoliberal"

Tras las protestas masivas en Argentina por los recortes a la educación, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que es el restablecimiento de la política neoliberal en donde se privatizan todos los servicios olvidándose del pueblo.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que son dos corrientes de pensamientos distintas, en donde hay diferencias hasta en la forma de gobernar, ya que en México se aplica “la doctrina de amor al prójimo”.

Sigue leyendo:

Javier Milei contra la educación pública: qué está pasando en Argentina y los recortes a las universidades

Javier Milei anuncia su separación con la actriz Fátima Flórez

Dijo que hay diferencias en la forma de gobernar entre México y Argentina. Foto: Especial

A pregunta expresa, puso como ejemplo que en México se impulsó la mal llamada reforma educativa por grupos que ahora son opositores a su gobierno.

“No quiero opinar mucho, ya se venía venir, es el restablecimiento de la política neoliberal, es la privatización de todo, es concebir que la educación, la salud son privilegios, no derechos, son concepciones distintas, lo que se está llevando a cabo en Argentina ya se llevó a cabo en Chile y en otras partes.

“En México, la mal llamada reforma educativa llevaba ese propósito, pero hubo resistencias y no pudieron del todo privatizar la educación, ahí volvemos a lo mismo, ¿quién encabezaba ese movimiento?, Claudio X González, hijo, son lo mismo, esto no es maniqueo, no es de buenos y malos, es nada más entender que son dos corrientes de pensamiento”, añadió.

Cuestionó que en los gobiernos neoliberales sólo favorecen a un grupo, sin atender al pueblo.

“Ellos piensan que nada más el gobierno tiene que estar al servicio de una minoría, facilitar a una minoría el que pueda hacer dinero, acumular capital, sin importarles el pueblo, así de sencillo, e injusto, e inhumano, no quieren al pueblo, son clasicistas, son racistas, muy hipócritas porque van a la iglesia los domingos y confiesan y comulgan para dejar el marcador en ceros y el domingo volver a pecar”, manifestó.

López Obrador dijo que su gobierno se tiene un pensamiento distinto, “que nos llena de orgullo”.

Afirmó que a diferencia de ese grupo conservador que tiene una satisfacción por estar en su yate o en sus mansiones, “nosotros también nos sentimos muy satisfechos con aplicar nuestra doctrina de amor al prójimo y que no nos importe lo material”

“Nos sentimos muy bien, porque la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales, ni dinero, fama, títulos, la verdadera felicidad es estar bien con lo mismo, estar bien con nuestra conciencia, y estar bien con el prójimo, son concepciones distintas”, expresó.

BRC

CONOCE MÁS DE LAS NOTICIAS AQUÍ: