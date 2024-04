Sonreía aún con rasguños en el rostro; exhiben foto de Miguel "N" tras asesinar a María José en Iztacalco

Familiares de María José - una adolescente de 17 años de edad asesinada dentro de su departamento en la alcaldía Iztacalco - exigen justicia por el feminicidio de la menor de edad, quien murió a manos del feminicida serial Miguel "N", quien aparentemente ya había matado a decenas de mujeres en años pasados.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el abogado de la víctima, Arturo González, detalló que durante su primera audiencia, Miguel "N" no mostró ningún "remordimiento" por el feminicidio de María José. Según el defensor, el feminicida no dejó ver ninguna emoción ante las acusaciones en su contra. El litigante agregó que no existía ninguna relación entre la joven y su agresor, quien era conocido como un hombre "antisocial".

Feminicida serial no se arrepiente del asesinato de María José

“El sujeto no presentó algún tipo de remordimiento o sentimiento por lo acontecido”, dijo el abogado al ser cuestionado sobre el comportamiento de Miguel "N", tras la primera audiencia en su contra. El litigante adelantó que los familiares de la joven esperan recibir los resultados de la necropsia, con los que esperan determinar si María José fue víctima de abuso sexual previó a ser asesinada; añadió que con los análisis correspondientes se podrán determinar cuáles serán los delitos que se le imputarán al presunto feminicida serial de Iztacalco.

De igual manera, el abogado comentó que los restos humanos - encontrados dentro del departamento de Miguel "N"- se llevarán en un caso por separado, y totalmente independiente al feminicidio de María José: "no se puede juzgar análogamente ya que no hay certeza de las probables víctimas y en un momento dado de que se identifique a las víctimas tendrá que juzgarse de manera separada”, sentenció Arturo González.

Así sonreía Miguel "N" tras su captura

Por su parte, el periodista Carlos Jiménez compartió una nueva fotografía de Miguel "N", la cual fue tomada durante su arresto. En la imagen se ve que el feminicida sonreía, tras ser detenido por policías capitalinos; de igual manera, se aprecia que el imputado presentaba rasguños en el rostro, mismos que supuestamente fueron ocasionados por María José, quien trató de defenderse durante la agresión que sufrió. La imagen ha causado indignación en redes sociales, donde miles de personas piden que el feminicidio no quedé impune y Miguel "N" enfrente la pena máxima por sus acciones.

Actualmente, Miguel "N" se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente. Un juez de la Ciudad de México lo vinculó a proceso por el feminicidio de María José y determinó que el agresor deberá permanecer en prisión preventiva durante seis meses, en los cuales se deberá complementar la investigación en su contra.