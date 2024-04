Se arroja persona a las vías de Línea 9 del Metro CDMX

Durante la tarde de este lunes 22 de abril el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se suspendió el servicio de forma momentánea en la Línea 9 - la cual corre de "Pantitlán" a "Tacubaya" - debido a una persona que se arrojó a las vías. Aunque el medio de transporte no precisó la estación donde ocurrieron los hechos, usuarios de internet aseguran que el percance se dio a la altura de "Chabacano".

"El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 9. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren", informó el transporte público. De acuerdo con el Metro, en los próximos minutos se restablecerá el servicio con normalidad.

Se normaliza servicio en la Línea 9

El servicio se restableció después de unos minutos. Foto: captura de pantalla.

En punto de la 1:17, el transporte público informó que ya se reanudó la circulación en todas las estaciones de la Línea 9: "Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 9, todas las estaciones se encuentran en servicio", se lee en una publicación del medio de transporte. No obstante, internautas aseguran que el avance los trenes sigue siendo lento; agregan que otras Líneas también presentan retrasos como consecuencia de las lluvias.

"Se les olvidó poner qué en la Línea A también, porque el tren no se mueve dirección Pantitlán"; "Quiero agradecer al conductor del convoy que se encuentra parado en la estación Jamaica ya que aviso oportunamente y así los usuarios pudimos decidir si permanecíamos o buscábamos otra alternativa"; "No hay servicio en chabacano línea café"; "Línea 3 en Centro Médico no pasa el metro", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Cómo avanzan los trenes del Metro ante la lluvia?

Algunas Líneas son afectadas por las lluvias. Foto: captura de pantalla.

Actualmente, el Metro ha informado que el avance de trenes es fluido, pero hay retrasos en algunas Líneas, esto como consecuencia de las lluvias que se empiezan a registrar en diversos puntos de la capital mexicana. En este sentido, el transporte público exhortó a los capitalinos a salir con tiempo de anticipación, para llegar a tiempo a sus destinos y ser pacientes, mientras la situación se normaliza.

"Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en las Líneas 3 y 8. Toma previsiones", se lee en la publicación compartida por las autoridades del Metro.