Estas son las personas que pueden ingresar a EE.UU sin visa

Viajar a Estados Unidos suele ser la meta para muchas personas de distintos países. Vale mencionar que es una de las regiones del mundo con crecimiento constante en su economía y ofrece oportunidades atractivas para los extranjeros. Sin embargo, para ingresar ya sea por razones turísticas o laborales, este país exige la presentación de una visa.

Cualquier individuo que ingrese a Estados Unidos debe tener esta credencial o permiso. Sin embargo, hay algunos ciudadanos de determinados países que están exceptuados de presentar visa. Vale mencionar que el Consulado de Estados Unidos anunció nuevas medidas para poder realizar el trámite de la visa, sin la necesidad de presentar este documento.

Hay ciudadanos de 40 países que pueden ingresar a EE.UU. sin visa. Fuente: Freepik

Ciudadanos que pueden ingresar sin visa

Las personas que pueden entrar sin visado a Estados Unidos, lo hacen mediante el Programa de Exención de Visas. Este programa es un acuerdo entre Estados Unidos y 40 países que permite a los ciudadanos extranjeros ingresar a territorio norteamericano sin visa por un período de hasta 90 días. Para poder acceder a este beneficio, hay que ser ciudadano de algunos países mencionados a continuación.

Lista de países exceptuados de presentar visa:

Alemania

Andorra

Austria

Australia

Bélgica

Brunéi

Chile

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

Estonia

España

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Nueva Zelandia

Países Bajos

Portugal

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Taiwán

Polonia

Reino Unido

República Checa

La mayoría de las personas necesitan una visa para ingresar a Estados Unidos. Fuente: Freepik

Los requisitos que Estados Unidos les solicitó a estos países para ser parte de este programa de la visa es que cuenten con leyes de inmigración, aplicación de una ley antiterrorista y nivel de confiabilidad en los documentos de viaje. Además, los ciudadanos necesitan de un pasaporte electrónico, postular a la autorización de viaje y abonar 21 dólares el trámite. México no es un país participante en el Programa de Exención de Visa, por lo que los mexicanos que no tienen otra nacionalidad no pueden ingresar al país del norte sin visa.