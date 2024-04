Familiares de Aldo, estudiante desaparecido de la Udeg, exigen su pronta localización

Desde el pasado sábado, la familia y amigos de Aldo González Sevilla no tiene conocimiento de su paradero y desde la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), exigen a las autoridades brindar avances de la investigación y que sea localizado con vida. Zoé García, presidenta de FEU lamentó que actualmente suman al menos 17 estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que están desaparecidos.

"Ha sido muy complejo, estamos en comunicación desde la Seguridad Universitaria con la familia, yo estoy buscando el contacto de la familia también para ponernos a la orden desde la organización estudiantil. Nuestro compañero desde el día sábado no sabemos nada, no hay información, su padre ha acudido varias veces a Fiscalía para tener información novedosa del avance del caso y de la investigación y no sabemos hasta el momento", señaló García.

Aldo no ha sido visto desde la tarde del sábado

Aldo salió a las 13:00 horas el sábado de su casa que renta en Guadalajara para dirigirse a la Central Nueva rumbo a Tepatitlán, debido a que él es un estudiante foráneo, y que estudia terapia física en los primeros semestres del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y viene a estudiar a Guadalajara.

"(Aldo) él salió de su casa que renta como foráneo, hacia la central nueva para tomar un camión hacia Tepatitlán y después del momento que salió de su casa nadie sabe nada de él. -O sea ¿nunca llegó a la central camionera?- No sabemos".

Difunden campaña para encontrar a Aldo

Familiares de Aldo protestarán por la localización del estudiante

Hoy a las 3 de la tarde en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud la comunidad universitaria realizará un paro, para hacer una exigencia a las autoridades. Por su parte, la familia de Aldo anunció una manifestación el próximo sábado y es que según la líder estudiantil, señaló que los padres de Aldo se acercar a Seguridad Universitaria de la UdeG, para solicitarles el apoyo para localizar al estudiante.

La presidenta de FEU, explicó que la intención de la familia es manifestarse el próximo sábado y dijo que la comunidad universitaria les acompañará.

"Los papás ahorita están haciendo algunas publicaciones, me lo mandaron a través de seguridad universitaria, que quieren hacer una protesta pacífica, no hacer como ruido durante algunos minutos con claxon, pero seguramente quieren platicar conmigo para movilizarnos en algún otro sentido".

