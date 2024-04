¿Está prohibido jugar "UNO"? Conoce los juegos permitidos en la vía pública

En redes sociales se viralizó como policías del Estado de México, intentaron detener a dos adolescentes por jugar el juego "Uno", sin embargo, una vecina que al parecer fue testigo de todo lo que sucedió intentó defenderlas, asegurando que sólo se trata de un juego de mesa.

Aunque una de las oficiales aseguró que ese juego era de azar y que estaba prohibido en la vía pública. Esto causó controversia en redes sociales pues entre 3 oficiales rodearon a las menores a quienes querían llevar al ministerio público. Por lo que usuarios de algunas plataformas se cuestionaron la forma de actuar de ellos.

Sigue leyendo:

VIDEO: policía de Toluca detiene a jóvenes por jugar "UNO" y amenaza con arrestarlos

La bodega secreta de la CDMX donde encontrarás juegos de mesa a precio de regalo

El municipio de Toluca no volvió a condenar el actuar de sus policías municipales, que en el más reciente escándalo buscaron arrestar a tres jóvenes que jugaban “UNO”, pues aclararon que no vulneraron sus derechos, porque al final no fueron presentados ante la Oficialía Calificadora. En un escueto comunicado, la demarcación gobernada por Juan Maccise Naime reconoció que los hechos se desarrollaron en el parque ubicado en la Colonia Carlos Hank González.

Los juegos de azar están prohibidos en la vía pública en México.

Crédito: archivo

¿"Uno" es un juego de azar?

A pesar de que este juego es considerado por algunos como un juego de azar, se comercializa como un juego de mesa para todas las edades, incluso se ha vendido con diversos personajes infantiles, sin restricciones de venta ni uso, por lo cual no se considera como un juego prohibido.

Uno es un juego clásico de cartas de hacer coincidir números y colores, los jugadores compiten en turnos para deshacerse de todas la cartas haciendo coincidir las que tienen en la mano con las que aparecen en la parte superior de la baraja. Y en este tipo de juegos de mesa no se acostumbra a apostar.

Para algunos es considerado un juego de azar.

Crédito: captura de pantalla

¿Está prohibido en las calles de la Ciudad de México?

Según la Ley Federal de Juegos y Sorteos, quedan prohibidos en todo el territorio nacional los juegos de azar y los juegos con apuestas. Sólo podrán permitirse:

Ajedrez

Juego de damas y otros semejantes

Dominó

Juego de dados

Boliche

Juego de bolos

Billar

Juego de pelota en todas sus formas y denominaciones

Las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes

Las máquinas tragamonedas solamente dentro de los casinos que tengan el permiso solicitado

Videojuegos

Sitios web en donde se celebren apuestas.

Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para los efectos de esta Ley, aunque explícitamente no menciona el juego de Uno u otros juegos de mesa, por lo que podría causar confusión entre quienes practican este tIpo de juegos.