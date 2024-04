Suspenden discusión para creación del Fondo de Pensiones del Bienestar; será el próximo 22 de abril

Debido a una denuncia que se realizó en el pleno por parte del Partido Acción Nacional (PAN) de que en el dictamen para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar se detectaron al menos una docena de cambios a lo aprobado en la Comisión de Seguridad Social, se suspendió la sesión del pleno de la Cámara de Diputados.

Será hasta el lunes 22 de abril cuando se retome la discusión, mientras que los coordinadores parlamentarios cotejan las iniciativas y revisan punto por punto, los artículos de la propuesta presentada por Morena.

Pensionados serás los beneficiados de esta iniciativa Foto: Especial

Sigue leyendo:

Discute pleno de San Lázaro Fondo del Bienestar para pensiones

Votarán en la Cámara de Diputados por la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar

Apenas comenzaba la discusión de la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar cuando la diputada del PAN, Carmen Rocío González Alonso, denunció que el dictamen que se publicó en la Gaceta Parlamentaria no era el mismo que se aprobó en la Comisión de Seguridad Social, el pasado lunes.

Suspensión de la iniciativa hasta el lunes

Estaban en el momento de las mociones suspensivas, cuando la panista señaló que en el dictamen publicado había por lo menos 12 modificaciones que no se tenían después de la sesión del pasado lunes.

“Ahorita quiero denunciar la violación al proceso legislativo, pues el dictamen que probamos el pasado lunes, no es el dictamen que se discute en esta tarde. Algunos duendes nocturnos, por ahí, hicieron al menos una docena de modificaciones al dictamen y estamos denunciando esas inconsistencias que falta de seriedad y son ustedes unos tramposos”, indicó.

Esto provocó que el vice coordinador blanquiazul, solicitara una investigación para demostrar si había modificaciones en el documento aprobado y que se iniciara una investigación para revisar y castigar a quienes violentaron el proceso legislativo, lo que tuvo como respuesta que se harían las gestiones necesarias para hacer el comparativo.

El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier solicitó un receso para analizar la situación y evitar que se levante la pasión y el calor de la discusión; Después en entrevista señaló que la confusión se debió a que hubo un error humano.

Ignacio Mier detalla la solicitud del receso Foto: Especial

“En el proceso legislativo como en la vida como en todas las actividades, cometen errores humanos en donde no hay dolo, no hay premeditación, y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la Comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turno el equipo técnico a la Mesa Directiva no correspondía, o sea, la gaceta publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado”, dijo.

Y es que, señalaron que, en el documento publicado en la Gaceta parlamentaria, se dejaba abierta la posibilidad de que, con la iniciativa, se pudieran utilizar las cuentas de las afores de los trabajadores en activo, entre otros errores de forma, aunque la diputada de Morena, Angélica Cisneros, aseguró en la fundamentación, que no era así.

"No serán aplicables a este fondo de pensiones para este Fondo de Pensiones del Bienestar, los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuentan con una relación laboral activa".

Entre las fuentes de ingresos para conformar el Fondo, están el aprovechamiento del 75% de los recursos netos derivados de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP); los créditos fiscales que correspondan a la Federación conforme a los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas; los ingresos por el pago de adeudos que obtenga el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), durante los ejercicios fiscales 2024-2025, por concepto de cuotas y aportaciones registradas al cierre de los ejercicios fiscales y los ingreso por la enajenación de los inmuebles propiedad del ISSSTE, durante los ejercicios fiscales 2024-2025.

PAN apoyarían el fondo de pensiones bajo esta condición

Luego de que se suspendiera la sesión en la Cámara de Diputados para discutir y en su caso aprobar la creación del Fondo de Pensiones, por errores humanos en el comité técnico en San Lázaro, Acción Nacional aseguro que apoyarían la creación del fondo de pensiones si este consultara a la ciudadanía sobre cómo podrán usarse su afores inactivas, es decir de las personas de 70 años o más.

“Digan lo que diga, es una ley confiscatoria de recursos, esta iniciativa, con todas las reservas que le han puesto, si le pusieran un ‘¿estás de acuerdo con que tus recursos se vayan a un fondo público?’, entonces si la apoyaríamos”, dijo el coordinador de los panitas en la Cámara Baja, Jorge Romero Herrera.

Agregó que la postura de su bancada y de la oposición seguirá siendo la misma mientras no cambié a este sentido la reforma y reprobó que este error técnico que causó la suspensión de la sesión ordinaria de este miércoles haya sido avalada en comisiones.

“La reforma de las afores ya anticipamos nuestra postura, estaremos en contra que se acaba de decretar un receso, hubo una redacción que se había aprobado en comisiones, un detalle, un ‘duendecillo’, un ligero detalle que se va a corregir, no podemos hablar como PAN y hablo por la oposición, no podemos estar a favor de una reforma que es inconstitucional”.

En conferencia de prensa, el coordinado del PAN, Jorge Romero Herrera, dijo que es imposible que se analicen todas las reformas constitucionales que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, siendo que el plazo para debatirlas en foros termina el día 18 de abril.

Reiteró que apoyarán aquellas que beneficien al país, como la reducción del horario laboral a 40 horas semanales y se seguirá analizando cuáles de estas de caracter constitucional subirán al pleno en los siguientes días.

“A la iniciativa que es motivo de un receso y hay un par de puntos que salieron sobre las Afores, primero, el plazo para este plazo de reformas que mando el presidente, tendrán sus últimos foros el 18 de abril y esperaremos los libros blancos es decir las conclusiones y daríamos paso a las reformas políticas espera saber que reformas constitucionales suben al pleno y cuáles no”.

DRV/TJM