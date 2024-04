Senado aprueba reforma a Ley de Amparo en lo general

Durante la tarde de este miércoles 17 de abril el Senado de la República aprobó en lo general, con 69 votos a favor y 42 en contra, y los artículos reservados del dictamen que reforma la Ley de Amparo para que jueces no puedan suspender normas y obras públicas.

La sesión vespertina fue sede de la opinión de la oposición, quien aseguró que las reformas buscan que no se detenga nada que sea promovido desde el gobierno federal. No obstante, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, puntualizó que no están afectando derechos ni regresión de las garantías.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez, acusó a Morena de darle "más poder al poder", incluso realizó la siguiente metáfora: “¿En qué cabeza cabe darle más armas a Goliat contra David? Solo en la cabeza de Morena, solo en la torpeza y la malicia de Morena”, dijo.

En contraste, en la participación del Senador Ricardo Monreal, compartió su posicionamiento a favor, además explicó que se pretende con la reforma es "evitar la dictadura de la toga" que vulnera el principio de legalidad. Cabe señalar que Monreal es uno de los principales promotores del dictamen.