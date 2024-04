“Carta de madre de Fofo Márquez, auténtica y de corazón”, dice abogado defensor del influencer

El abogado defensor de Rodolfo “Fofo” Márquez, Erik Rauda, descartó que la carta de la madre del influencer, Sandra Alcaraz, sea una estrategia jurídica y aseguró que el texto es auténtico y lo que escribió la señora desde su “corazón”.

A través de un video difundido en redes sociales el litigante aseguró “la carta que escribió la señora Sandra no es estrategia jurídica, la carta nada va a impactar en el procedimiento penal, no hace diferencia esa carta en el procedimiento ni a favor ni en contra, la acusación es muy seria, a Fofo Márquez lo están acusando de tentativa de femicidio, no procede el perdón, no proceden los acuerdos reparatorios, no hay salidas alternas".

Sigue leyendo:

Exhiben en "mañanera" de AMLO proceso contra el Fofo Márquez por tentativa de feminicidio

Hermano de Fofo Márquez rompe el silencio: "me parte el alma, pero no apruebo sus acciones"

“Entonces, con una cartita no se va a arreglar el asunto, pero que tan descompuestos debemos estar como sociedad que cuando una madre pide perdón, la gente empieza a decir cosas como si fuera algo detestable. La carta es auténtica y lo que dijo la señora es de corazón”, sostuvo el abogado defensor del “niño millonario”.

Sobre las críticas que ha recibido por defender al influencer, quien fue captado golpeando a una mujer en un estacionamiento en Naucalpan y vinculado a proceso, Erik Rauda dijo que defender no es sinónimo de impunidad.

“Yo no defiendo la impunidad, Fofo Márquez realizó un acto y debe ser sancionado. Pero tiene que ser sancionado por el acto que cometió, no por la persona qué es, o quién fue o por lo qué hizo en el pasado, tiene que ser sancionado por lo que sucedió el 22 de febrero. Defiendo la legalidad y el debido proceso, al señor se le debe juzgar por lo que hizo”, dijo en la grabación difunda en redes sociales.

Vinculan a proceso a Fofo Márquez

El pasado 10 de abril, el influencer “Fofo Márquez” fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, luego de que golpeara en un estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan a una mujer identificada como Edith “N”.

La juez de control además determinó que permaneciera en el penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, bajo prisión preventiva justificada, debido a la gravedad del delito que se le imputa, mientras se agota la investigación complementaria, lo que se tiene estimado ocurra en un periodo de mes y medio.