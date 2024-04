Mexicana en Israel comparte su experiencia tras el ataque de Irán: "las alarmas sonaron por todo el país"

Luego de que Irán atacara a Israel vía aérea, con al menos 200 drones, así como misiles balísticos, las autoridades locales calificaron esto como un ataque a gran escala e implementaron un operativo de respuesta para repeler prácticamente los proyectiles, y ahora el gabinete de Guerra de Israel analiza la respuesta.

Derivado de esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó a los mexicanos que viven en ese país de Medio Oriente, Jordania e Irán, evitar acudir a las zonas afectadas y atender cada una de las recomendaciones emitidas por las autoridades correspondiente.

Sigue leyendo:

Así Israel se defendió del ataque con misiles y drones de Irán

Irán se considera vengado tras ataque a embajada en Damasco y advierte a Israel si responde

Mexicana en Israel comparte su experiencia ante el ataque de Irán

Cabe destacar que según datos del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), hay mil 67 connacionales en esos países. A partir de estos acontecimientos, una mexicana llamada Érika Zárate, que vive en Israel y sube contenidos a sus cuentas YouTube, Facebook y TikTok, decidió compartir su experiencia ante estos difíciles momentos.

La joven vive en ese país junto con su esposo Yeka y su hijo Edén, y en sus cuentas de redes sociales suele compartir sus experiencias sobre el país en que desde hace mucho poco se desarrolla su vida su nuevo vecindario, cómo hacen el súper, entre otras casas; sin embargo, en uno de sus últimos videos la mexicana reveló a los internautas que la siguen, cómo ha transcurrido todo donde ahora se encuentra.

"Amigos las alarmas sonaron por todo el país, debido a los drones enviados por IrN, en nuestra ciudad no sonaron gracias a Dios, no hay víctimas, nos encontramos bien, les mantengo informados ante cualquier situación", escribió en su cuenta de Facebook.

Su post generó diversas reacciones. Foto: Facebook/Erika Zárate

Unas horas después volvió a postear el siguiente mensaje "Gracias amigos amanecimos bien". Sus publicaciones han generado diversas reacciones por parte de sus familiares, amigos y conocidos.

"Dios los acompañe! Orando por Israel y por todos los dirigentes del Mundo para que tengan sabiduría en sus decisiones. Que pronto haya paz para todo el Mundo", "Saludos familia Dios los bendiga y los proteja cuídense mucho", "Me enviaron las instrucciones del Gobierno. Cuídense mucho, mete comida en el mamad agua, ropa, y si tienes un colchón que quepa. Se les ama de gratis", "Que estén bien creo debieron esperar las cosas al parecer no se pondrán bien ojalá y no sea verdad", entre muchos otros.