"Gracias a Dios y al piloto que evitó una mayor tragedia": testigo del desplome de aeronave en Coyoacán

La caída de una aeronave particular en Avenida del Imán ubicada en la alcaldía Coyoacán ha generado gran alerta en la Ciudad de México (CDMX). No obstante, según narraron algunos testimonios de la zona, el hecho pudo haber sido peor si no hubiese sido por una maniobra del piloto.

Así lo declaró un comerciante, quien al ser entrevistado por repoteros del noticiario de Foro Tv, advirtió que aparentemente quien conducía la unidad realizó un movimiento con el objetivo de que no se cayeran sobre los departamentos de la zona o el tianguis que se encontraba este domingo.

"Demos gracias a Dios y al piloto, que en paz descanse, que evitó esta tragedia", expresó el hombre.

