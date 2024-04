Así fue cuando Fofo Márquez habría fingido su muerte debido al hate que recibía

El creador de contenido Rodolfo "N", mejor conocido como "Fofo Márquez" ha estado durante varios días en el ojo público debido al proceso que enfrenta por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa. No obstante, por años, el influencer fue protagonista de múltiples polémicas en las que incluso se llegó a decir que había fingido su muerte a causa del "hate" que recibía", ¿cómo ocurrió?

Resulta que el 8 de agosto de 2020, el youtuber "Dominguero" subió un video con el título "La muerte de mi amigo millonario Fofo Márquez". En dicho contenido de casi 14 minutos, el creador de contenido expresó su preocupación por Fofo debido al cierre de sus cuentas, su desaparición y los señalamientos sobre su presunta muerte.

A lo largo de su grabación, "Domiguero" explicó que un día se levantó con decenas de mensajes —tanto de seguidores como de amistades en común— preguntando sobre cómo se encontraba su amigo Fofo tras el cierre de sus redes y los comentarios en torno a su presunto fallecimiento.

Ante los rumores que estaban circulando en ese entonces, durante su video, "Dominguero" logró comunicarse con el influencer vía telefónica. Durante dicho encuentro a la distancia Rodolfo aseguró que estaba bien y que únicamente "inhabilitó temporalmente" sus cuentas debido al "hate" que estaba recibiendo". Aún así, se quedaron de ver.

"Bro, pero estas no son maneras. ¿Tú eres tonto?, ¿tú sabes el susto que nos has metido a todos? O sea, me he levantado probablemente con 500 mensajes de amigos míos (...) todo mundo está súper preocupado por ti, no son las maneras más adecuadas de hacer las cosas", dijo Dominguero.