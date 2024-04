"El día que te metan a la cárcel, yo me voy a burlar más de ti": Yeri Mua ya había acusado a Fofo Márquez de sobrepasarse con las mujeres

Yeri Mua ya había acusado a Rodolfo "N", mejor conocido como Fofo Márquez de ser un agresor de mujeres, esto luego de que ambos creadores de contenido cayeran en una guerra de declaraciones y la también cantante decidiera ponerle un alto diciéndole que le había contestado a casi todas sus declaraciones menos a la acusación que ella le hizo sobre las jovencitas.

"Que tú te la has pasado echándoles cosas en sus bebidas para ver si así jala y ni así pin$%& puer$%& asqueroso", comentó Yeri Mua.

"Y te voy a decir algo Fofo, porque este tema lo has ignorado, me has contestado todo lo que he dicho pero ¿por qué no me contestas el tema de las muchachitas?", le cuestiona Yeri Mua durante una transmisión en vivo visiblemente molesta y muy seria.

"El día que te metan a la cárcel yo me voy a burlar más de ti, ca$%& asqueroso", finaliza Yeri Mua.

Yeri Mua cuestionó al influencer por agredirla y no desmentir las acusaciones que ella le hizo sobre las jovencitas Foto: Instagram yerimua

Yeri Mua agregó "y créeme que espero todos los días a que te descubran a que una de ellas se atreva a denunciarte pin&"$ pue$%& asqueroso y no te puedo llamar de otra manera", además afirmó que él sabe que no es la única que sabe las cosas que hace, se escucha en la grabación compartida por la cuenta de TikTok losturbioos.

"Nadie se quiere relacionar contigo porque todos saben lo que tú haces", sostuvo Yeri Mua.

"Y te podrás quejar de que otras personas se han alejado de ti, pero a que no les dices la verdad del por qué ya no quieren ser tus amigos", añadió la influencer, además le dijo en tono retador que tuviera mucho cuidado "sigue haciendo tus cositas, sigue burlándote de mí".