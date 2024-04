"Trataba muy mal a la gente": exempleado de Fofo Márquez revela como era trabajar con el influencer

Rodolfo "N", mejor conocido como Fofo Márquez trataba muy mal a sus trabajadores, así lo reveló uno de sus colaboradores a un tiktokero, el video fue compartido en redes sociales y revivido tras la reciente polémica del influencer quien se encuentra preso en el penal de Barrientos por tentativa de feminicidio.

En la grabación compartida por la cuenta de TikTok icefire_oficial, el hombre comienza diciendo "yo un día trabajé con Fofo Márquez" a lo que el tiktokero que lo entrevista se sorprende y el sigue con su relato, asevera que el joven no es lo que aparenta, que sólo quiere hacer marketing y que no ayuda como lo hace ver en redes sociales.

"Trataba muy mal a la gente", relató su excolaborador.

Señaló que seguro ni recuerda su nombre Foto: TikTok fofomqz.blogs

Recordó que cuando además de tratar mal al personal que laboraba con él "lo conocí bastante bien para poderte decir que no es lo que aparente en redes sociales... él ve a la gente siempre abajo de él", expresó el colaborador, e incluso señaló que si él ve este video ni siquiera se va a acordar de su nombre.

"No es una persona nada agradable, la verdad a varios de nosotros nos trató bastante mal", confesó el extrabajador.

Y añadió "yo espero nunca llegar a ser como él", relató que si llega a tener el dinero que dice tener el influencer no desea seguir sus pasos "si Dios me permite ser una persona de éxito, jamás quisiera ser como él, al contrario a mi si me gustaría poder ayudar a la gente".