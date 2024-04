Aficionado del América es brutalmente golpeado tras derrota de Toluca: "le patearon la cabeza"

Un aficionado del América resultó con graves heridas, luego de que fue golpeado en inmediaciones del Estadio Azteca. Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 13 de abril, durante el partido entre las Águilas y el Toluca. Según la declaración de una mujer, la agresión se suscit�� cuando ella y su acompañante pretendían ir al sanitario, pero fueron atacados por otro sujeto, quien supuestamente comenzó a golpearlos sin motivo aparente.

A través de un video, publicado por el periodista Carlos Daniel Salgado, se escucha a una mujer narrar que su acompañante fue noqueado por otro aficionado, cuando ambos pretendían ir al sanitario. La testigo, cuyo nombre no proporcionó, aseguró que un hombre la golpeó por la espalda, mientras bajaba de las gradas, por lo que la víctima - quien fue identificado como Óscar - hizo un llamado de atención al sujeto, pidiéndole que respetara a la joven.

Golpean a aficionado del América en pleno partido contra Toluca

Sin embargo, esto habría enfurecido al agresor, quien rápidamente lanzó una patada contra Óscar, ocasionando que cayera desde las gradas hasta el suelo. La mujer detalló que la pelea no terminó ahí, ya que el aficionado habría bajado hasta donde se encontraba el cuerpo inconsciente de la víctima y, ya en el suelo, le habría dado varias patadas en la cabeza, hasta que la joven intervino y detuvo la brutal agresión; todo esto sin ayuda del personal de seguridad del estado o de alguna otra persona.

"Él dijo que no me golpearan y quiso bajar hacía el baño (...) le aventaron, del tercer escalón, una patada. Él no metió las manos y se fue de boca y cayó noqueado, después ese mismo chavo (el agresor) le pateó la cabeza", declaró la mujer que acompañaba a la víctima. De igual manera, la joven detalló que ella y la víctima únicamente querían ir al sanitario, cuando fueron interceptados por los otros aficionados que los atacaron.

Las víctimas pretendían ir al baño. Foto: captura de pantalla.

Paramédicos aseguran que sí brindaron atención

Por su parte, paramédicos del Estadio Azteca revelaron que el hombre recibió atención médica y pretendían llevarlo a hospital local, pero se negó a ser atendido y optó por bajar de la ambulancia: "el señor se bajo y empezó aventar a la gente", dijo uno de los paramédicos que atendió la emergencia. "Los compañeros de servicio médico lo bajaron a la ambulancia, pero en la unidad no se quiere atender. Es muy difícil, a todo mundo empuja", agregó el trabajador.

Finalmente, el paramédico aseveró que la víctima estaba bajo los efectos del alcohol, a lo que le atribuyó su comportamiento a la defensiva : "está muy tomado. Estamos al pendiente, pero no nos permitió la atención. Si él no quiere no se puede", dijo otra paramédico que estaba en la zona.