VIDEO: aficionados de México y Honduras desatan una batalla campal durante partido de la Copa Oro

El futbol es pasión, pero algunas personas suelen llevar esto a extremos nada positivos, lo que ha dejado episodios oscuros en la historia del balompié, uno de estos fue escrito en el partido entre México y Honduras, de la Copa Oro de la Concacaf, cuando aficionados de la Selección Mexicana protagonizaron una pelea campal al enfrentarse a golpes durante el duelo. Los hechos ocurrieron en el Estadio NRG de Houston, el domingo 25 de junio.

Como suele ocurrir en estos casos, otras personas presentes en el recinto captaron los hechos en distintos videos, los cuales fueron difundidos en redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales, desatando polémica entre los internautas. La pelea campal estuvo lejos de la cancha, se desarrolló en las gradas y otras zonas del estadio.

Una de las grabaciones muestra a una pareja siendo atacada por dos aficionados, el hombre patea a los sujetos, mientras la mujer trata de contenerlo, pero de pronto comienzan a golpearla a ella, le jalan el cabello, le dan puñetazos en la cabeza y en la cara en repetidas ocasiones, por lo que responde a los golpes, aunque se concentra más en protegerse y ver cómo está su acompañante.

Los comentarios a esta grabación no se hicieron esperar, criticaron a todos los que estaban alrededor y no hicieron nada por defender a la mujer, sobre todo porque en su mayoría eran hombres. También cuestionaron el porqué en lugar de grabar no los ayudaron.

La mujer fue golpeada por dos hombres. Foto: captura de pantalla.

Otro video muestra otro sitio del estadio, donde hay una pelea campal, varias personas pelean entre ellas, aquí sí participan varias mujeres que se golpean entre sí y se jalan el cabello. Los hombres hacen lo mismo y caen sobre las mesas y sillones que hay en el sitio. Después se ve que llegan elementos de seguridad a tratar de controlar la situación.

El partido México-Honduras

México tuvo un afortunado debut en la Copa Oro-2023 de la Concacaf al golear 4-0 a Honduras el domingo en la primera jornada del Grupo B, celebrada en el estadio NRG de Houston, Texas. Luis Romo hizo el 1-0 para el Tri apenas a los 49 segundos con un disparo desde fuera del área que sorprendió al portero hondureño, Luis 'Buba' López. Romo también se encargó de hacer el 2-0 con un remate de cabeza a bocajarro al 23.

Al 52, Orbelín Pineda se hizo de la pelota en el último cuarto del campo, se sacó de encima la presión de los defensas centrales Devron García y Luis Vega y definió el 3-0 con un disparo frontal. Luis Chávez incrementó la ventaja en el marcador a 4-0 al 63 con un toque de zurda dentro del área. En el estreno de su entrenador interino Jaime Lozano, México quedó como líder del Grupo B con tres puntos y diferencia de cuatro goles a favor.

Con información de AFP

DMGS