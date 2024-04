Conflicto México-Ecuador: ¿qué pasa con los ecuatorianos en México? 

México tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con Ecuador después de que las fuerzas del país sudamericano irrumpieron la embajada mexicana en Quito con el objetivo de detener al exvicepresidente Jorge Glas. Pero, ¿qué significa esto para las personas de a pie en ambos países?

En El Heraldo de México, entrevistamos a la Doctora Rosa Merlín Rodríguez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien además de platicarnos parte del contexto en el que sucede la fractura entre ambos países latinoamericanos, habló de cuáles podrían ser las implicaciones para las personas ecuatorianas y mexicanas.

¿Por qué fue grave la irrupción de la embajada de México en Ecuador?

Antes de abordar los posibles efectos que puede tener un suceso internacional como este, es conveniente partir de que la acción que tomó Ecuador el pasado 5 de abril al ingresar por la fuerza a la embajada mexicana violó acuerdos internacionales. De acuerdo con Merlín Rodríguez, la falta ocurrió principalmente al artículo 22 de la Convención de Viena.

“Es un atropello y hay una violación al derecho internacional, en particular a la Convención de Viena de relaciones diplomáticas de 1961, ya que en su artículo 22 protege la inviolabilidad de los locales y al personal diplomático", dijo la especialista.

No obstante a lo anterior, según la académica, en el caso particular entre México y Ecuador, también se suscitaron una serie de violaciones a otros principios básicos en las relaciones internacionales entre los Estados tales como el respeto a la soberanía, el no recurrir a la amenaza o el uso de fuerza así como la no intervención. Pero, y en todo esto, ¿dónde queda la población mexicana y ecuatoriana?

La ruptura de relaciones diplomáticas y sus consecuencias

Es importante partir de que la ruptura en las relaciones diplomáticas entre dos países no necesariamente es sinónimo de “guerra”. Sin embargo, sí hay de por medio diversas consecuencias en distintos aspectos, ya que a decir, de la Maestra Rosa Merlín, no sólo se ven afectados los vínculos entre los Estados implicados, sino con otras naciones.

“Romper relaciones diplomáticas es un acto soberano de los Estados y ello no implica que derive en un conflicto bélico, pero sí tiene impactos que involucran aspectos económicos, sociales, políticos y la imagen internacional”, expresó la especialista.

En este sentido, un país con el que se ha roto relación podría enfrentarse a la pérdida de confianza por parte de sus socios, dificultades para establecer relaciones con otras regiones o tener que cumplir con algunas sanciones económicas. Todo esto, de una u otra manera afecta a la población.

¿Dónde quedan los mexicanos en esta situción?

En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se informó que actualmente hay alrededor de mil 600 mexicanos —entre residentes y empresarios— en Ecuador.

Sin embargo, ante dicho panorama, para Merlín Rodríguez lo que principalmente está en juego con la ruptura entre las naciones son problemáticas como el combate al narcotráfico, el crimen organizado o la migración que se comparten en la región. ¿Qué pasa con los ciudadanos de a pie?

Si bien el gobierno mexicano ya dio a conocer el cierre permanente de la embajada del país en Quito, de acuerdo con la académica, el Estado tiene la obligación de establecer mecanismos para proteger a las y los connacionales que se encuentren en aquella región.

Una de las formas de brindarles esa protección a las y los mexicanos son las llamadas “embajadas concurrentes”. De hecho, la titular de la SRE, Alicia Bárcena, explicó que quienes lo requieran podrían recibir asistencia por medio del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME) o bien en las embajadas en:

Chile

Colombia

Perú

Pero, ¿y qué pasa con los ecuatorianos en México?

De acuerdo con Rosa Merlín Rodríguez, la principal situación que México debe enfrentar en cuanto a los ecuatorianos dentro del territorio es la de que aquella población proveniente del país sudamericano que transita por la República para llegar a Estados Unidos.

Bajo este escenario, la Doctora en Relaciones Internacionales explicó que es de suma importancia que el Estado Mexicano le garantice a las y los migrantes ecuatorianos en situación irregular, "el cumplimiento de sus Derechos Humanos y su protección".

“En este sentido, la cooperación de México y Ecuador es esencial para la emisión de visas humanitarias, la prevención del tráfico de personas o para dar respuesta a situaciones violentas que involucren a los migrantes”, dijo la internacionalista.

Y es que más allá de las diferencias que pudieran existir, es importante resaltar que tanto México como Ecuador son parte de una serie de tratados en materia de Derechos Humanos. De dicha forma, según la especialista si cualquiera de las dos naciones llegara a vulnerar las garantías de la población estarían incurriendo en una "responsabilidad internacional", por lo que el camino más viable por ahora es el acercamiento y la mediciación.