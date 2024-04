Shocker reaparece tras su detención en Oaxaca: “Estoy en la mejor disposición de ayudarme”

José Jairzinho Soria Reyna, quien es mejor conocido en el mundo de la Lucha Libre como “Shocker”, estuvo detenido en la capital de Oaxaca a principios de abril acusado de haber provocado daños y destrozos al interior de un hotel, por lo que luego de haber recuperado su libertad "El 1000% Guapo” ofreció una entrevista en la que explicó a detalle qué fue lo que realmente pasó y habló sobre su problema de adicciones.

Estas declaraciones de Shocker fueron vertidas durante una entrevista que le concedió al programa “De Primera Mano”, en la cual, el “Rector de la Universidad de los Guapos” señaló que ya se encontraba en su natal Jalisco y que estaba tranquilo después de lo acontecido en la capital oaxaqueña.

Al ser cuestionado sobre lo que pasó, Shocker señaló que hay personas que pretenden “ayudarlo” con sus adicciones con un tipo de terapia que considera no es la adecuada, no obstante, no reveló identidades, pero detalló que pretendían llevárselo a la fuerza a un centro de rehabilitación, por lo que hizo todo lo posible para protegerse, sin embargo, los elementos policiacos lo sacaron de su habitación abusando de su poder.

“Lo que pasó es que empiezo a ser atacado por ciertas personas que se meten mucho en mi vida privada y empiezan a atacarme con un tipo de terapia que no creo que sea la correcta, manipulando instituciones como fue la Policía Municipal haciendo que yo cause más destrozos de lo que es debido y ni modo tuvimos que llegar a las últimas consecuencias. Yo creo que sí fue un abuso, yo tenía todo contra la puerta porque estaba asustado de la forma que me estaban agobiando y me pudieron haber vestido, pero entraron, me forzaron, me lastimaron y me sacaron, ya no estaba yo bajo los efectos de nada”, señaló Shocker.

"No puedo decir que recaí porque nunca he parado", sentencia Shocker

En otro momento de la entrevista, Shocker señaló que, aunque sigue consumiendo drogas, en el altercado que tuvo en Oaxaca estaba completamente sobrio, pero asegura haber actuado de tal manera por miedo pues no quería ir a un centro de rehabilitación donde su seguridad no está garantizada.

“Yo no puedo decir que recaí porque nunca he parado, entonces volví a reincidir y sí estaba yo poniendo contra la pared porque yo no quería que me llevaran a un centro de rehabilitación donde no estoy seguro, donde mi seguridad es poca, donde te hacen firmar un papel que dicen ‘te puedes caer y no es responsabilidad mía, te puedes morir y no es responsabilidad mía’ y yo dijo pues así cómo, jamás voy a firmar algo donde esté mi vida en juego entonces creo que les molestó, queriendo hacer la terapia a su gusto y no creo que sea conveniente para el enfermo, en este caso yo y pues le dije háganle como quieran y fue cuando trajeron a la policía”, expresó la exestrella del CMLL.

Para finalizar, Shocker señaló que el haber estado sobrio lo ayudó a que se resolviera su situación jurídica y a que pudiera recuperar su libertad, sin embargo, no ofreció más detalles al respecto, no obstante, no titubeó al asegurar que ya se encuentra analizando cuál es la mejor opción para poder tratar sus adicciones: “Estoy en la mejor disposición de ayudarme”, concluyó el “1000% Guapo”.