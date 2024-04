Pensión Bienestar: ¿qué hago si se bloqueó el NIP de mi tarjeta?

A todo el mundo le ha pasado que olvida el NIP de su tarjeta de débito o crédito y tras cierto número de intentos fallidos se bloquea, lo cual resulta muy molesto; sin embargo, es una medida de seguridad que han implementado las entidades bancarias para impedir el robo, por ello esta ocasión sabrás qué debes hacer si se bloquea tu tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué hago si se bloquea el NIP de mi tarjeta del Bienestar?

Lo primero que debes saber es que sólo tienes tres oportunidades para ingresar tu NIP, así que si te equivocas ese número de veces, se bloqueará automáticamente y deberás esperar 24 horas para que se restablezca su uso. Cabe mencionar que si intentas utilizar tu tarjeta de nuevo antes de ese tiempo, se volverá a bloquear.

Sigue leyendo:

Pensión Bienestar: ¿Cuáles son los requisitos para solicitar este apoyo económico en 2024?

Pensión Bienestar: ¿Qué pasa si no retiro todo el dinero de mi tarjeta?

¿Cómo puedo recuperar mi NIP?

Si olvidaste el NIP de tu tarjeta del Bienestar no intentes adivinarlo, lo mejor que puedes hacer es acudir cuanto antes a alguna sucursal del Banco del Bienestar con una identificación oficial y la copia de tu contrato o tarjeta bancaria, para que puedas solicitar la reposición en ventanilla, es decir contar con uno nuevo. El trámite sólo puede realizarlo el titular de la tarjeta.

Los horarios de las sucursales del Banco de Bienestar son de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, mientras que la de los cajeros automáticos son las 24 horas del día, los 365 días. Se recomienda no acudir a altas horas de la noche y en caso de que sea necesario, hacerlo acompañado.

Sugerencias de seguridad para tu NIP

Las autoridades sugieren que el NIP no se lo proporciones a nadie, salvo en casos excepcionales en que no puedas acudir personalmente y cuentes con alguien de tu entera confianza. Es indispensable que lo memorices para que no sea necesario anotarlo en ningún lugar.

También se recomienda evitar un NIP que sea fácilmente identificable por ejemplo 1234 o 4321 o tu fecha de nacimiento, tampoco es recomendable que ese número de seguridad lo emplees en otras tarjetas. Si te es posible, cambia tu NIP una vez por año. Si acudes a alguna sucursal bancaria protégelo al ingresarlo.