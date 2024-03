Pensión Bienestar: ¿Qué pasa si no retiro todo el dinero de mi tarjeta?

Debido a que la Pensión Bienestar para Adultos Mayores estará suspendida por lo menos tres meses por la veda electoral impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) de cara a las próximas elecciones, han surgido distintas dudas entre los beneficiarios de este programa y una de las más recurrentes es la de saber qué pasaría con su dinero si es que no lo retiran todo de su tarjeta de cobro.

Es importante señalar que durante el último operativo de pago los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores recibieron un pago doble, es decir, 12 mil pesos que cubren los bimestres de marzo-abril y mayo-junio y esto se debió precisamente para respetar las restricciones electorales que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los pagos de la Pensión Bienestar se encuentra suspendidos. Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasa si los beneficiarios de la Pensión Bienestar no retiran todo el dinero de su tarjeta de cobro?

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría del Bienestar si los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores no retiran todo su dinero de su tarjeta durante la suspensión del programa no tendrán ningún tipo de afectación pues una vez que los recursos son depositados cada derechohabiente decide cómo administrar la cantidad que se les otorgó, por lo que no hay nada de qué preocuparse si todavía no retiras tu dinero.

Es importante señalar que, los recursos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores también se pueden retirar en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, o incluso en otras entidades bancarias y hasta en tiendas de autoservicio, sin embargo, es importante considerar que en algunos de dichos establecimientos se realiza el cobro de una comisión, asimismo, se debe tener en cuenta que se pueden realizar pagos directamente con la tarjeta y hasta hacer compras en línea.

La Pensión Bienestar otorga 6 mil pesos de manera bimestral a sus beneficiarios. Foto: Cuartoscuro

¿Hasta qué fecha se reanudan los pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en 2024?

Hasta el momento, la Secretaría del Bienestar no ha informado la fecha en la que se reanudará la entrega de recursos para los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, sin embargo, se espera que en cuanto culmine el actual proceso electoral, lo cual ocurrirá el 2 de junio, se den a conocer todos los pormenores de la reanudación de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, así como los otros programas gubernamentales que tuvieron que ser suspendidos por la veda electoral.

El próximo pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores cubrirá el bimestre julio-agosto y tal como ha ocurrido en este 2024, en este operativo de pago los beneficiarios de este programa recibirán un total de 6 mil pesos, los cuales, tienen la finalidad de brindarle una mejor calidad de vida a sus beneficiarios.